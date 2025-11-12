臺北市戶外及海洋教育中心揭牌 推動「不臨海」戶海教育

臺北市戶外教育及海洋教育中心在幸安國小正式揭牌啟用

教育局鍾德馨主任秘書表示，臺北市雖不臨海，也能推動屬於首都特色的在地化課程

臺北市戶外教育及海洋教育中心主任曾振富校長提出「不臨海的海洋教育」三大軸

臺北市戶海教育中心有了「家」，將以系統化的方式整合跨局處資源，推動戶海教育

臺北市成立戶外教育及海洋教育中心，在幸安國小正式揭牌啟用，未來四大核心任務包括課程發展、教師專業、支持學校以及資源應用，持續深化「從城市走向自然」的教育精神，推展都市型的戶海課程和活動，並建立教學資源共享平臺，串聯社區、學校與民間單位，共同打造永續學習城市。

出席揭牌儀式的教育局鍾德馨主任秘書表示，面對現今課程日益多元、強調跨領域的趨勢，戶外教育與海洋教育在課綱中占有關鍵位置。臺北市希望藉由戶外教育及海洋教育中心的設立，即使臺北市不臨海，也能推動屬於首都特色的在地化課程。中心未來將整合教師研習、學生活動及假日親子活動等面向，讓戶外與海洋教育的影響力更為深入與廣泛，讓孩子能從生活中體驗學習。

鍾德馨主任秘書並指出，戶海教育中心的成立也讓推動工作有了「家」，能以系統化的方式整合跨局處資源。未來將結合臺北市觀傳局、文化局等單位，串聯臺北市的文化古蹟與歷史路線，發展成可供學校運用的戶外教學課程。教師可依據既定路線帶領學生實地體驗，兼顧文化推廣與教育成效。像是今年臺北市推動的「生生喝鮮奶」政策為例，讓學生到牧場參訪，從鮮奶生產到餐桌的過程中學習食農與營養教育，並結合自然領域課程推展海洋教育。透過實作與踏查，學生能將知識轉化為真實體驗，這正是資源中心成立的核心價值與未來發展方向。

戶外教育及海洋教育中心主任、幸安國小校長曾振富表示，4年多前接任這份工作時，首先面臨的挑戰是如何在不臨海的臺北市推動海洋教育。當時參觀全國海洋教育成果展，看到其他縣市的學生能在海上划舟、游泳等體驗，而臺北市學校僅能在游泳池教學，讓他意識到臺北似乎是海洋教育的「沙漠區」。因此，他萌生打造「海洋教育綠洲」的構想，並提出「不臨海的海洋教育」三大軸線。第一，帶孩子走出去，到有海的地方學習，例如復育鱟計畫並到八里放流活動；第二，把海洋引進來，像是與基隆海科館合作，引入外部資源；第三則是強化縣市間交流，促進經驗分享與資源互補。

曾振富主任指出，在多年努力下，臺北市首次獲得「第六屆教育部海洋教育推手獎」地方政府獎優選，象徵沙漠正轉化為綠洲。未來將持續結合科技與創新，發展具首都特色的海洋教育，並推動「平權化」理念，讓弱勢與身心障礙學生也能參與戶外與海洋課程。同時規劃與原住民族科學相關的專案，讓都市原民學童重新連結部落文化智慧。期盼這片教育綠洲能持續茁壯，成為臺北的驕傲。

