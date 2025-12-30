臺北市推動十大好學 挹注720億元教育經費

臺北市教育局以「臺北十大好學」為主軸，厚植教育基礎並拓展學生學習視野

臺北市推出「生生喝鮮奶-鮮奶週報」政策

臺北市成立STEAM及新科技發展辦公室

臺北市114年教育力成果

臺北市教育局以「臺北十大好學」為主軸，厚植教育基礎並拓展學生學習視野。教育局表示，臺北市114年度教育預算達720.77億元，市府挹注經費高達651.55億元，較去年增加42億元，創歷史新高，非人事費用成長超過8%，期望大幅挹注教育資源並提升學校基本辦學經費，實現「向世界學習，開創教育新格局」的使命。

臺北市教育局鍾德馨主任秘書表示，「臺北十大好學」中的「永續學」推動新世代智慧永續校園，打造安全友善的學習環境。教育局每年投入40億元推動新世代智慧永續校園，115年將增加至57億元；112至114年間，北市已有9校完工，總計將推動37校改建，其中內湖國小新孝悌樓更為臺北市首座鑽石級綠建築校舍。此外，也持續翻新運動場並規劃風雨操場，確保活動空間舒適與安全。

「自主學」部分，優化以學習為核心的彈性學習空間，透過空間改造及科技導入支持學生學習，持續建置新世代學習場域，目前已完成83校空間建置；同時改善普通教室及更新課桌椅，其中普通教室優化經費達6億元以上，累計改善超過2,300間普通教室，更新逾10萬套課桌椅。

鍾德馨主任秘書並指出，臺北市成立幼兒STEAM創思中心，提升幼兒未來學習力，並設立全國首創的STEAM及新科技發展辦公室，扎根學生科技素養。實驗教育方面，持續發行《EdVenture教育探索雙週報》，透過分享優質案例激發教學創意，自113年起辦理實驗教育論壇，促進校際經驗交流並擴展成果。

臺北市教育局表示，「臺北十大好學」還包括「創新學」落實科技輔助教與學，深耕AI關鍵素養；「實踐學」強化技職產業鏈結，培育新世代專業人才；「共融學」持續挹注特教資源，建構共融支持體系；「健康學」落實鮮奶週報與運動卓越，營造親師生共好氛圍；「幸福學」打造友善育兒環境，完善教師支持系統；「全球學」推動國際跨境共學，培育由雙語至三語的卓越人才；「樂齡學」首創樂齡進修券，實現終身學習願景。

臺北市教育局指出，展望未來，臺北市將持續以「創新、前瞻、卓越、永續」為教育願景，透過健全教師輔導與支持系統提升教學品質，並持續推動AI導向的新科技教育及三語教育學校認證，積極培育符合未來趨勢的新世代人才。