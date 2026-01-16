【記者卓羽榛臺北報導】教育的本質在於以學生為中心，而良好的親師互動則是啟發學生內在潛能與促進全人教育發展的關鍵基石，臺北市政府教育局於113年試辦、114年正式啟動國中「親師交流道」計畫，期盼透過實體環境的優化與溝通機制的建立，打破傳統教育行政的隔閡，在校園中營造出充滿信任與溫馨的親師夥伴關係。湯志民局長強調，教育的高度應建立在親、師、生三方的良性互動上，透過柔性空間的規劃，讓家長願意聽、老師能傾聽，共同為孩子的成長與未來學習視野注入正向能量。



為了賦予「親師合作」更具體的實踐場域，臺北市政府教育局114年度投入約新臺幣1,200萬元預算，優先補助16所臺北市立國中辦理「親師交流道」空間改善工程。本計畫以每校80萬元為原則，鼓勵學校活化校內閒置空間或低使用率區域，打造兼具專業對話、心靈溝通與教育共備功能的柔性區域，讓家長進入校園時，不再只是坐在冷冰冰的會議室，而是在舒適且具美感的空間中，與教師針對孩子的學習計畫進行深度交流，進而建立起穩固的互信機制，115年度臺北市政府教育局亦將持續推動「親師交流道」計畫，在本市12行政區之市立高國中建置親師交流道空間。



這項政策的價值在於將校園空間從原先嚴肅的會議室轉化為有溫度的對話場域。以中山國中為例，校方將親師交流道布置得如同咖啡廳般溫馨，配上柔和的音樂與茶點，有效化解了家長的焦慮，在一個感動的案例中，一位從外縣市來到臺北就學的新生小謙，因不適應新環境而顯得孤立，家長對此感到憂慮與憤怒，學校邀請家長在「親師交流道」的溫馨氣氛下進行深度對話，讓家長感受到校方的善意與專業，進而轉化為對學校的信任，讓小謙在輔導老師與導師的陪伴下，最終成功融入校園生活，展現出燦爛的笑容。



搭起信任的橋梁：臺北市推動「親師交流道」計畫，以溫馨空間共築孩子成長的幸福學習



同樣的轉變也發生在南門國中，一位曾經對學習失去目標、經常遲到甚至不到校的楊生，在親師生共同努力下展開了蛻變之旅。透過在親師交流空間中進行的多次耐心會談，教師們不擔任評判者，而是作為傾聽者解開學生的心結，並成為家長與孩子之間的橋樑。在校方與家長達成共識並攜手合作後，楊生感受到來自家庭與學校的雙重支持，逐漸找回學習的熱忱與未來的方向，充分證明了當家長願意聽、孩子願意說時，教育的力量將能產生質的躍進。



除了實體空間的硬體優化，臺北市政府教育局亦配合推動「傾聽日」等社會情緒學習計畫，由各校結合家長日、校慶及親職教育活動，推廣傾聽五大技巧，引導家長練習「有品質的對話」，從心出發建立親子與親師間的情感連結。當親師之間能夠在充滿美感與信任的環境中進行對話，教育的品質也將隨之提升。臺北市政府教育局未來將持續穩健推動各項校園優化計畫，讓臺北不僅是孩子快樂學習的殿堂，更是教師能展現專業、家長能感到安心的幸福教育城市。