臺北市政府攜手榮服處 春節送暖退舍榮民

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆馬年將至，為讓退伍高齡榮民長輩在歲末年終之際感受到節日的溫暖與關懷，臺北市榮服處今（22）日攜手臺北市及議會辦理退舍榮民春節送暖活動，除表達臺北市蔣萬安市長關心高齡單身榮民之意，另也轉達輔導會主委嚴德發致贈的營養品禮盒以示深切關懷，並提前向長輩們送上誠摯的新年祝福。

臺北市榮民服務處總幹事葛得生今日攜手臺北市政府兵役局主任秘書吳銘宗、議員鍾沛君及國防部代表，前往文山區忠勤三莊、馬明潭及忠勤一莊等國軍單身退員宿舍，共同探視高齡榮民及眷屬，慰問過程中，伯伯們熱情迎接，彼此寒暄問候，退舍內洋溢著歡樂氣氛，場面溫馨感人。

廣告 廣告

活動當日，馬明潭退舍會長唐藩松伯伯高齡101歲，仍精神矍鑠、談笑風生，並樂於分享自身的養生保健心得，讓現場充滿歡笑與暖意，也為後輩樹立樂觀積極的生活典範。葛得生親切與榮民長輩們話家常，細心關懷其生活起居與健康狀況，傾聽需求，讓長輩們深切感受到被尊重、被關心與被陪伴的溫暖。榮民及眷屬們也紛紛表達對輔導員、社區組長及榮欣志工長期投入關懷服務的感謝，正因這份日復一日的陪伴與照顧，讓退舍生活充滿支持與安心。

臺北市榮服處表示，目前文山區共有3處單身退舍，未來將持續秉持「榮民眷在那裡，服務就到那裡」的宗旨，定期訪視關懷，並整合醫療、社會福利及志願服務等多元資源，提供更即時、貼心且完善的服務，同時積極宣導輔導會所屬榮家優質的生活環境與專業照護，協助榮民安心規劃晚年生活。

此外，輔導會自114年9月1日起，對凡持有榮民證或義士證者，無論是否就業或退伍軍階別，至臺北榮民總醫院及所屬分院就醫，其健保部分負擔均由輔導會全額補助，具體展現「照顧榮民，輔導會責無旁貸」的承諾。

臺北市榮服處攜手臺北市及議會辦理退舍榮民春節送暖活動，提前向長輩們送上誠摯的新年祝福。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處攜手臺北市及議會辦理退舍榮民春節送暖活動，提前向長輩們送上誠摯的新年祝福。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處攜手臺北市及議會辦理退舍榮民春節送暖活動，提前向長輩們送上誠摯的新年祝福。（臺北市榮服處提供）