臺北市政府舉辦 115年社區治安研習觀摩活動

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圖說：臺北市115年社區治安研習觀摩活動大合照。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府為持續推動安全宜居城市及擴大社區參與，訂於115年6月12日（星期五）上午8時20分起，假「基督教浸信會懷恩堂」（臺北市大安區新生南路3段90號）盛大舉辦「115年社區治安研習觀摩活動」，全市計120餘名社區治安工作夥伴參加，藉由講授及演練方式，灌輸社區治安觀念、相互交流學習，提升社區治安工作成效，另於中午12時10分由副祕書長林士斌蒞臨主持綜合座談會。

圖說：座談會主持人臺北市政府副秘書長林士斌。

當日活動由內政部核定之績優社區-大安區大學里社區辦理示範觀摩，編排符合「在地」、「持續」、「務實」的社區治安營造及防(救)災課程，邀請國立臺灣大學氣候天氣災害研究中心潘宗毅博士講授「塑造韌性社區VS都市規劃與防災」、中央警察大學犯罪防治研究所葉碧翠博士講授「社區治安VS犯罪預防」等優質課程，將理論與實務充分結合，提供與會夥伴最新見解與作法。另由大安區大學里長吳沛璇就其經營、打造社區治安推動及與臺科大USR團隊攜手打造韌性社區防災中心成果提出經驗分享。

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圖說：林副秘書長與警察局及大安分局宣導團隊、大安區大學里守望相助隊志工合影。

參與綜合座談會之人員包括警政、消防、社政、民政等社區總體營造專業輔導團隊業務主管及參與社區治安營造里長、幹部等，藉由綜合座談充分討論社區治安相關問題及經驗交流，朝向「社區治安化」、「治安生活化」目標，讓社區居民獲得更安全、安定及安心的生活環境。