臺北市政府警察局卸 新任局長 分局長 大隊長聯合布達交接典禮

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府警察局卸、新任局長、大安分局等9個分局卸、新任分局長及保安警察大隊等3個大隊卸、新任大隊長聯合布達交接典禮，於115年1月20日（星期二）11時在該局地下3樓禮堂舉行，由市長蔣萬安主持，內政部警政署長張榮興及新任局長林炎田分別擔任監交人，典禮過程莊嚴隆重。

市長於典禮上特別感謝局長李西河自113年6月6日到任以來，對臺北市的警政工作投入極大心力，以「智安臺北」為願景，秉持「科技建警」的核心理念，引進新興偵查科技，全面提升警政效能，另外在防制幫派組織犯罪、肅槍、查緝毒品、打擊詐欺、以及攔阻詐騙金額等各項重點工作上，成果都非常亮眼，多項表現榮獲內政部警政署評比六都第一或全國特優，臺北市的警政工作在李局長的領導下，不但提供市民更優良的服務品質，也打造更安全的生活環境，再次特別感謝李局長及所有警察同仁的努力付出，同時也祝福李局長退休生活一切順心、萬事如意。

此外，市長介紹新任官時誠摯地對新上任的局長林炎田表達祝賀之意。林局長是中央警察大學正科51期、行政警察學系畢業、臺北大學犯罪學研究所碩士，歷任高雄市警局刑警大隊長、臺北市警察局萬華分局長、警政署公關室主任、苗栗縣警局長、刑事局副局長、基隆市警局長、警政署警政委員及高雄市警局長等職務，學經歷相當豐富，市長也表示林局長擔任高雄市政府警察局長期間，要求重大刑案於24小時內破案，高雄治安在警方強力執法下，街頭暴力趨緩、槍擊案逐年下降，掃黑更多次在六都中評核特優。

市長於典禮最後，再次強調臺北市身為首善之都，是國家的門面、也是重要的政經中心，市民朋友對於治安標準的要求只會更高。市長對警政工作的原則就是「打擊犯罪絕不手軟、嚴正執法決不寬貸。」只要是依法執行，市長一定會做警察同仁最堅實的後盾，也相信警察局全體同仁在新任林局長的領導下，能夠秉持專業、持續精進、全力以赴、守護臺北，共同打造臺北成為幸福宜居的安全之都。

