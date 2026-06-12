臺北市政府115年第34屆金吾獎頒獎典禮活動

【互傳媒／記者 宋天來／ 台北 報導】臺北市政府為表揚績優警察人員暨慰勉警察同仁工作之辛勞，於115年6月8日(星期一)上午10時在警察局地下3樓大禮堂，舉行115年第34屆金吾獎頒獎典禮活動，由市長蔣萬安親自主持並頒獎表揚本屆「金吾獎」得獎人員及「模範警察」楷模，以感謝警察人員對維護社會治安等工作之付出與貢獻。

臺北市政府為激勵警察局員警工作士氣，自民國82年開辦「金吾獎」遴拔工作績優員警。本屆警察局各單位推薦參加金吾獎遴選人數達92人，最後遴選出40位獲獎人員，榮獲本項殊榮，實屬難得，其中得獎者中山分局偵查佐招喻翔偵破多件黑道幫派涉嫌違反組織犯罪防制條例案件，並查獲多起持有、改造槍枝、詐欺集團及販賣毒品案件等，檢肅幫派首腦及幹部，瓦解組織犯罪，有效淨化社會治安，功績卓著；勤務指揮中心警務正曾淑婷於114年1219捷運隨機攻擊事件發生後率先將細胞簡訊機制導入到重大治安事件通報，並於實體演練中同步發送，提升未來緊急事故應變處置作為，足為表率。

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另外，本年獲選模範警察人員均為各項勤、業務中表現最傑出的員警，其中中正第一分局警務員陳芊雯，承襲使命投身警界，秉持熱忱的工作態度，對重要警衛對象及總統府等重要機關維安工作積極投入、不遺餘力，本次獲選全國模範警察殊榮，正是對其平日辛勞付出的最高肯定；然而，就在眾人期待她站上舞台接受榮耀之際，陳員卻於頒獎典禮前因生產不幸辭世，警界同仁無不震驚與不捨。今日典禮中特別由其家屬代表上台接受蔣市長頒獎，全場與會人員皆以熱烈掌聲致上最深敬意，蔣市長也向家屬表達誠摯慰問，場面溫馨動容。

蔣市長於致詞中除表達對40位金吾獎得獎人及9位模範警察（如附名冊）恭賀之意外，也謝謝所有堅守崗位、辛勞的警察同仁，同時宣布提高本市員警相關待遇措施，如金吾獎獎金從1萬元提升至1萬5,000元、「勤務繁重加成」支給上限調升至1.3倍，外勤同仁每月增加約2,910元；同時「刑事加成」提高到8成，每月增加約1,940元、補助懷孕同仁每胎3,000元產前健檢補助等，以激勵警察士氣；另外為強化公共運輸維安韌性，市政府已同意核撥第二預備金全面增強捷運無線電通訊設備，徹底改善地下通訊盲區，共同守護臺北市民工作及生活安全。

最後蔣市長期勉所有警察同仁於持續戮力維護治安同時，更應嚴守分際，時刻謹記身為「人民保母」的神聖使命，奉行「廉潔自持、公正無私、依法行政」之核心價值，以獲得人民的信賴。（圖：記者宋天來翻攝）