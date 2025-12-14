臺北市教育局赴陸戰66旅射擊體驗 千名學子深化全民國防

記者謝承宏／綜合報導

為強化高中職學生國防意識，臺北市政府教育局今（14）日於海軍陸戰隊陸戰66旅靶場辦理實彈射擊體驗活動，計東山高中等4校共1791位學生參與，透過實際參與活動，強化學生對全民國防及國家安全的理解，並讓學生體會到紀律與專注的重要性。

本次活動由海軍陸戰隊陸戰66旅提供射擊場地並支援助教，同時設置人才招募攤位，由招募人員向學生介紹海軍緊急救護隊的工作內容與職涯方向，協助同學拓展生涯視野，並認識國軍現代化與多元任務。活動期間，東山高中校長張師豪與華興中學校長曾騰瀧也到場為學生打氣，兩人完成防護裝備著裝並聽取安全規定後，親自體驗實彈射擊。

張師豪表示，全民國防是公民展現愛國精神的重要環節，而實彈射擊體驗更是理解並體現國防意義的關鍵一環。期許同學能從多元的學習活動中，加深對全民國防的認知，深化對國家安全的理解。此外，學生們透過親身感受國軍訓練情境，對國防工作有了更深入的認識。

臺北市教育局表示，將持續推動全民國防教育，透過射擊體驗、營區參訪及國防培育等活動，協助學生建立國防意識。此次並感謝海軍陸戰隊66旅支援，安排實彈射擊、新式裝備展示與無人機體驗，讓學生認識現代國防科技。教育局將持續與國軍合作，規劃結合科技應用與國防素養的課程。

臺北市教育局攜手海軍陸戰隊實彈射擊體驗，深化全民國防。（臺北市政府教育局提供）