臺北市文創扶植計畫 跨局處整合資源助品牌發展

臺北市文化局長蔡詩萍出席「115 年品牌成長導航｜政策資源說明會」。

臺北市政府文化局指導、台北市文化基金會松山文創園區執行之「臺北市文化創意產業扶植計畫」，已於 1 月 22 日正式舉辦「115 年品牌成長導航｜政策資源說明會」。此次活動由臺北市文化局長蔡詩萍親自出席，強調市府將以「一站式服務」為核心，協助文創團隊在資訊透明的基礎上，精準掌握政府政策與相關資源。

在當前的產業環境中，臺北市政府積極整合文化局、產業局及青年局的跨局處能量。蔡詩萍局長於會中指出，透過資源的串聯，市府不僅提供團隊徵選輔導與國際拓銷支援，更包含低利貸款等財務協助。此外，結合文化基金會旗下的西門紅樓、松山文創園區以及誠品通路，已成功形塑出一條從微型創業到成熟品牌的完整產業生態鏈，為文創業者提供實質且具規模的發展支撐。

針對文創品牌在不同階段的需求，本次說明會深入解析各項資源配置。在創業支援部分，產業發展局詳細介紹了「隨到隨審」的產業發展獎勵補助計畫（SiTi），並透過專業解析提升企業申請資金的便利性；青年局則鎖定 45 歲以下的創業者，提供融資貸款利息補貼與培訓資源，有效降低青年創業初期的門檻。而在市場拓展方面，扶植計畫團隊則說明了年度國際拓銷徵件與顧問媒合服務，旨在協助業者以低成本測試海外市場；同時，文化局也推動文創永續培育計畫，鼓勵跨域合作以發展具影響力的商業模式。

活動現場交流反應熱烈，多數業者對於進駐松山文創園區及各類獎補助計畫展現高度興趣。主辦單位強調，跨單位的資源整合不僅打破資訊藩籬，更讓品牌能依據自身規模與需求精準對接。隨著 115 年各項政策的推動，政府期許在民間單位的共同努力下，能進一步深化臺北的原創能量，讓文創產業在國際舞台上持續展現生命力。欲掌握後續計畫詳情，業者可至臺北市文化創意產業扶植計畫官網查詢。

撰文、攝影／松山文創園區