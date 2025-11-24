臺北市榮服處溫馨訪視 萬華獨居榮民長者感欣慰

《圖說》臺北市榮服處副處長徐木生今日偕同輔導員及社區服務組組長，關懷萬華區獨居年邁長者，轉達輔導會嚴主委關懷之意。〈臺北市榮服處提供〉

【民眾新聞葉柏成臺北報導】 臺北市榮服處重視獨居長者生活安全，持續秉持輔導會「榮民在哪裡，服務在哪裡」之服務宗旨，今〈24〉日由副處長徐木生偕同輔導員及社區服務組組長，關懷萬華區獨居年邁長者，轉達輔導會嚴主委關懷之意。長輩們對他到訪感到欣慰，感謝輔導會長期對榮民服務之熱忱關懷。

此外，徐木生除提醒長輩們及早完成流感及新冠等疫苗接種，降低重症風險外，並關切長輩們普發現金1萬元領取情形，亦叮嚀詐騙集團近期冒用政府名義，以「普發現金」、「補貼資格查核」或「帳戶驗證」為由，要求提供本人存摺、金融卡或個人資料。如遇可疑情況，可隨時聯繫榮服處協助，或撥打165反詐騙專線求證。

《圖說》臺北市榮服處副處長徐木生偕同仁關懷萬華區獨居年邁長者，轉達輔導會嚴主委關懷之意二。〈臺北市榮服處提供〉

他表示，榮服處重視獨居長者生活安全，持續秉持輔導會「榮民在哪裡，服務在哪裡」之服務宗旨，加強關懷訪視工作，提供必要生活協助、健康指引與安全防護，以獲得更周全的支持與照顧。

今天徐木生首先至74歲蔡伯伯家中，實地測試輔導會遠距居家照顧系統使用情形，伯伯緊握副處長感性的表達，感謝輔導會以家人般的愛心照顧獨居長者，遠距系統除大幅提升居家安全外，並可降低意外發生的風險。

《圖說》臺北市榮服處副處長徐木生偕同仁關懷萬華區獨居年邁長者三。〈臺北市榮服處提供〉

接著來到自年輕專研太極拳，培育優秀學生無數之78歲何伯伯家中，伯伯秀出珍藏之太極寶劍表示，太極拳法能直接影響自律神經、肌肉張力、氣血循環等，對提升個人免疫力及確保健康，具有全方位的益處。

最後探視平日能駕電動自行車外出購物，兒子及媳婦常自花蓮返家探視之75歲王伯伯，王伯伯欣喜親自於一樓等候，衷心表示感謝榮服處積極連結社福資源，提供居家等照顧服務。