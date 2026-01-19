臺北市榮服處蒞臨花蓮榮家參訪住民照顧 肯定溫馨照護與優質服務

臺北市榮服處處長黃信仁率總幹事葛得生及服務組組長辜雅貞蒞臨花蓮榮家參訪，花蓮縣榮服處處長蕭振嘉及副處長陳靜如共同參與此次參訪行程。實地了解花蓮榮家在營造溫馨居住環境、完善照護設施，以及關懷榮民長輩生活起居等方面的具體成果，並深入關心榮民長輩的居住與生活狀況。

參訪行程首站來到怡心堂，關懷慰問去年由臺北市榮服處轉介、現入住花蓮榮家的榮民劉業勃伯伯，並致贈慰問品（見圖）。劉伯伯表示，目前在榮家獲得妥善照顧，生活安心且舒適，對工作人員的照護表達由衷感謝。接下來，參觀失能養護型房舍及洗澡床等照護設備，瞭解榮家如何透過專業輔具，不僅提升臥床長輩的照護品質，也有效減輕照顧服務員的工作負擔。

接續參觀榮家彩繪牆，對於榮家運用巧思美化環境，並以彩繪方式記錄榮民長輩的軍旅生涯，留下珍貴回憶，表達肯定。隨後搭乘高爾夫球車巡覽家區，前往「忘憂園」可愛動物園區，親身體驗動物輔療所帶來的溫馨與療癒成效。

前往松柏堂參觀安養型房舍，兩人一室房間寬敞明亮，三層樓均設有電梯，無障礙設施完善，充分展現對高齡長輩生活安全與便利的重視。參訪團隊至數位休閒室，體驗住民平日休閒育樂空間，並實際與住民一同用餐，深入了解榮家伙食及生活照顧情形。

臺北市榮服處黃信仁處長表示，114年間臺北市榮服處轉介3位外住榮民入住花蓮榮家，感謝榮家提供專業且貼心的照顧，讓榮民長輩能安享晚年。

花蓮榮家主任游文勇表示，感謝臺北市榮服處服務團隊不辭辛勞前來參訪交流，未來將持續與榮服處深化合作，秉持輔導會照顧榮民及眷屬的宗旨，提供更優質、全人化的照護服務，榮民長輩安心頤養天年的溫馨大家庭。