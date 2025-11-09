臺北市環騎年終大會師 蔣萬安鼓勵市民暢騎河濱

▲2025環騎臺北年終大會師活動，吸引眾多市民朋友「騎」聚大佳河濱公園，共同挑戰騎乘認證。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府今（9）日舉辦「2025環騎臺北年終大會師」活動，吸引眾多市民朋友「騎」聚大佳河濱公園，共同挑戰騎乘認證，現場氣氛熱烈。市長蔣萬安出席時表示，「環騎臺北河濱自行車挑戰認證」自111年7月開辦以來，已累計超過6萬人完成認證，合格總里程達686萬公里，相當於繞行地球172圈。他強調，市府將持續優化河濱環境與自行車道設施，讓市民享受更綿密、更舒適且安全的騎乘體驗。

蔣萬安指出，臺北市河濱自行車道能有今日的成果，必須感謝市府團隊過去20多年來的努力，一步一腳印建構出安全、舒適的騎乘環境，讓市民能在河畔自在運動、親子同樂。他進一步說明，市府已著手規劃大佳河濱公園改善計畫，未來將擴大現有水域遊憩空間，並打造更豐富的兒童遊戲區，提供市民更多元的休閒活動場域。

此外，淡水河岸改造計畫也正積極推動中，範圍自玉泉公園一路向北，經大稻埕至敦煌碼頭，未來將結合人行步道、自行車道、運動空間與音樂表演舞台，打造兼具運動與藝文特色的全新河岸景觀。蔣萬安表示，未來淡水河岸將成為「臺北的塞納河左岸」與「臺北的哈德遜河」，不僅是市民休憩的好去處，更將成為展現城市魅力的重要地標。