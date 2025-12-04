臺北市發布新型態教材 AI輔助線上線下同步學習

臺北市數位學習教育中心陳錫安主任說明新型態教材配套內容

均一平台教育基金會執行長呂冠緯表示，紙本學習單讓學生在卡關就能即時獲得回饋

臺北市教育局發布「線上動畫影片＋紙本學習單＋AI輔助」新型態教材配套

臺北酷課雲今(114)年新製200支影片，包含國小六年級數學、國小自然、高中生物及高中地科，將陸續上架至「CooC+影音串流學習平臺」及「臺北酷課雲YouTube頻道」，目前累計總支數達2,201支影片。為持續創新數位學習，臺北市教育局發布結合線上動畫影片、紙本學習單及AI輔助的新型態教材，實現「線上啟發、線下鞏固」的雙向互動學習模式。

臺北市數位學習教育中心陳錫安主任表示，近年數位學習資源日益豐富，觀看學習影片已成為學生自學重要方式之一，但如果沒有配套的教材或工具，學習效果容易侷限於短期記憶。為突破以往「看影片被動學」、「無法互動提問」及「缺乏即時回饋」的單向學習困境，教育局在今（114）年攜手均一平台教育基金會及臺北市國民教育輔導團教師，開發對應酷課雲「國小五年級數學科」動畫學科影片的紙本學習單，共計80份，每份學習單搭配10題素養導向練習題，特別標註對應教科書的版本及單元，教師可直接銜接學校課程進度，學生也能在熟悉的教材知識結構下加強練習。學生也可透過AI輔助功能即時提問及獲得回饋，系統能依據影片內容智慧生成練習題，展現AI融入自主學習的創新應用。

均一平台教育基金會執行長呂冠緯表示，智慧教育不是光有很多的數位教材，而是應該提供讓孩子願意學、讓老師覺得好用的高品質內容。以臺北市交通路線來比喻，很多人出門騎YouBike，到公車站轉公車，再銜接捷運到城市各處，這正是智慧學習新形態教材的「交通模型」。目前酷課雲上的2,200多支從國小到高中的影片，尤其是在高、國中階段數理科已全數完備，就像是一條條「捷運路線」，讓學生能快速且有效地理解知識。此外，新型態教材還多了紙本學習單，學生在書寫時可以透過學習單上的QR code連結線上影片，進行題目練習和解說，讓學生在卡關就能即時獲得回饋，線上線下完整串接。

臺北市教育局湯志民局長表示，這次發表的不僅是一套教材，而是開啟全新的學習模式。未來將持續落實「AI融入學習、科技助力教學」的教育新模式，規劃延伸至其他學科及年段，建構完整且具銜接性的教材。