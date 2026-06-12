臺北市立動物園暑期營隊 6/15開放報名

記者李佩玲／臺北報導

暑假即將到來，臺北市立動物園今（12）日宣布，暑假期間將推出6種主題營隊共計19梯次、550個名額，並於6月15日上午10時開放報名，對象從國小到高中學生，課程內容從物種認識到自然探索，甚至還有未來與動物園相關的職涯體驗，讓大小朋友透過參與營隊課程一探動物園的日常。

臺北市立動物園今年推出6種主題暑期營隊，其中，鳥類百科「少年ㄟ鳥『視』界」體驗營，帶領升國小3年級至6年級學童，拜訪兒童動物區、鳥園、企鵝館等區域的鳥居民，教導學員從現場觀察發現鳥類的魅力，邁出成為賞鳥達人的第一步；「夜訪貓空最佳生態筍友」親子體驗營，透過自然觀察與採綠竹筍體驗活動，結合環境保護和食農教育理念，將臺北市立動物園所在的木柵淺山動植物生態介紹給大家。

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夏季是許多昆蟲活躍的季節，今年動物園昆蟲館推出兩種主題營隊，帶領國小3年級至6年級同學走入昆蟲生物多樣性的世界。「甲蟲森林」體驗營將以通稱「甲蟲」的鞘翅目昆蟲生態為題，帶學員親身探訪動物園「蟲蟲探索谷」棲地環境營造的昆蟲大本營；「看你什麼嘴臉」體驗營由國科會生命科學研究推動中心與動物園共同合辦，透過昆蟲頭部微小卻複雜的感知中心、靈敏觸角、廣角複眼及各種多樣咀嚼、吸吮或舐食的口器，邀請學員從昆蟲的頭部出發，重新認識昆蟲的感官世界，理解全球生物多樣性的物種霸主，如何適應各類型環境而靈活的生存著。

「小小動物保育員」體驗營邀請升國小4年級至6年級的學生，深入動物保育員工作日常，透過保育員分享動物照護、日常觀察、動物行為訓練、環境豐富化設計、動物福祉等專業介紹，並結合寓教於樂的闖關遊戲和園區探索，一起認識保育員的神祕重要任務；「動物醫生」體驗營是未來選擇志向的重要體驗機會，透過動物園獸醫師的工作體驗，讓學生能初步認識獸醫師的工作內容，感受獸醫養成背後需要投入的心力和不為人知的甘苦。詳細營隊內容及報名資訊可至動物園官網查詢。

動物醫生體驗營透過動物園獸醫師的工作體驗，讓學生能初步認識獸醫師的工作內容。（取自臺北市政府網站）

小小動物保育員體驗營深入動物保育員工作日常。（取自臺北市政府網站）

少年ㄟ鳥視界體驗營實際參訪兒童動物區、鳥園、企鵝館等區域的鳥居民。（取自臺北市政府網站）

今年動物園昆蟲館推出兩檔主題營隊，帶領學員全方位認識昆蟲世界。（取自臺北市政府網站）