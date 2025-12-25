臺北市立大學「糧善•藝畝田」深耕富里 共築永續文化新標竿

臺北市立大學「糧善•藝畝田」深耕富里。北市大提供



臺北市立大學「花東無界共伴計畫—糧善•藝畝田」昨（12/24）於花蓮縣富里鄉「稻草藝術季」現場推向活動最高潮。將古典音樂、傳統武道、結合原民傳統元素與現代潮流的音樂表演與在地文化完美融合，落實「藝畝田」以藝術培育土地的計畫核心。

活動在萬眾期待中拉開序幕，由 20位臺北市立大學音樂系精英英組成的室內樂團領銜，莫札特《G大調弦樂小夜曲》的節奏旋律隨風飄揚、《卡門序曲》的奔放節奏，展開精緻古典樂與縱谷的遼闊對話。

隨著節慶氣氛漸濃，樂團引人入勝的聖誕曲組《普世歡騰》與《平安夜》，最後以臺灣民謠《四季紅》與《蘭陽舞曲》將國際經典與在地情懷的巧妙融合。

田野化身自然劇場樂舞武術表演力與美

力與美的結合將現場熱度推至頂峰。結合太極、鼓藝、空手道與跆拳道，呈現全民的武術表演。太極「武動人生」剛柔並濟，而鼓藝「鼓動稻浪」讓鼓聲如雷貫耳，與遠方的山麓共鳴，象徵土地躍動的生命力。空手道社團演練「燕飛」型，表演呈現專注與爆發力；跆拳道社團則以「武稻計畫」為題，透視的踢擊與品勢，塑造青年學子的朝氣與毅力。

另外，Hey boy團隊融合原民傳統元素與現代潮流表演原創曲目，以嘹亮的歌聲與曼妙舞姿，致敬花蓮多元的文化根基，現場掌聲如潮，久久不散。

實踐無界共伴的教育願景

臺北市立大學校長邱英浩領導師生深入花蓮，他表示，「藝畝田」計畫是高等教育走出校園、走進土地的具體實踐，將專業的藝術能量導入富里，不僅能讓學生在實踐中接觸社會責任，更能充分發揮藝術創意與地方企業家建立的情感連結。

邱英浩表示，北市大跨領域的資源整合，將城市的藝術活力轉化為推動地方創生的動力，讓大學教育與當地需求實現真正的文藝共贏。

USR與SDGs的具體實踐：從文化平權到永續社區

此次活動深度對接聯合國永續發展目標（SDGs），尤其是「優質教育」、「減少不平等」及「永續城市與社區」。北市大透過多元才藝的展演，落實文化平權，讓偏鄉居民亦能近距離接觸高品質的古典樂、武道、原民與現代結合的音樂藝術。

臺北市立大學表示，這種「由農地出發，以藝術共好」的模式，不僅活化富里鄉的文化氛圍，更促進跨世代與跨地域的對話。透過與農業部、農業部農村發展及水土保持署、花蓮縣政府、富里鄉農會、富里鄉公所、天麒建設有限公司、三峽扶輪社、玉里扶輪社、紐澳華溫泉山莊等多方單位的協作，計畫成功建構了一套可持續發展的城鄉交流機制，具體展現了大學社會責任（USR）在促進地方永續發展上的深遠影響。

譜寫糧善藝美的永續篇章

「北市大藝田藝術之旅」在富里鄉的成功，象徵著藝術與土地共生的無限可能。這場盛會不僅是一次成功的藝文展演，更是多方跨界合作的結晶。從中央部會到地方社團，從學術殿堂到田野鄉間，各界的協力參與讓「糧善•藝畝田」計畫在富里紮根，並在聖誕前夕開出燦爛的藝術之花。臺北市立大學表示，未來將持續深耕花東，以藝術為引、以永續為基，持續為台灣的鄉野注入新生命。

