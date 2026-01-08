北美館推出「坂本龍一 觀音．聽時」

坂本龍一＋阿比查邦・韋拉斯塔古，《async–初光》

北美館策畫主題展，將展出李明學作品《溢出的記憶》

臺北市立美術館宣布2026年度亮點計畫，展覽規劃囊括重量級國際合作展「坂本龍一 觀音．聽時」、「超現實主義：對話中的世界」，並推出兩檔主題展以及中生代與新世代藝術家個展等，另也將於義大利呈現威尼斯國際美術雙年展臺灣館「鬱卒的平面：李亦凡」。

臺北市立美術館表示，5月將於威尼斯登場的「第61屆威尼斯國際美術雙年展」臺灣館，由藝術家李亦凡代表參展，美國丹佛美術館（Denver Art Museum）現代與當代拉丁美洲藝術部門主任哈法艾爾・馮希卡（Raphael Fonseca）擔任策展人。以「鬱卒的平面（Screen Melancholy）」為題，展覽回應當代人在數位軟體形塑的世界中，因感知扁平化而產生的焦慮與鬱悶。李亦凡將延續對影像生成技術與即興敘事的探究，以獨具個人特色的創作手法，挑戰慣常的觀看模式，激發臺灣當代藝術在全球數位語境中的共鳴。

臺北市立美術館說明，「坂本龍一 觀音．聽時」回顧已故作曲家與藝術家坂本龍一（Ryuichi Sakamoto, 1952–2023）自2000年代以來的開創性實踐，揭示他如何跨越聲音、影像、光與科技的媒介界線，形塑當代感知經驗的新語彙。展覽包括7件大型裝置作品，並精選相關檔案資料，展示他與多位藝術家的長期合作，聚焦他如何將音樂拓展為可在空間中被「看見」與「感知」的立體經驗，也呼應晚近對「裝置音樂」的探索不輟，邀請觀眾重新理解坂本龍一在音樂、科技與視覺文化之間的跨領域影響力。

「超現實主義：對話中的世界」由德國圖賓根文化交流協會（Institut für Kulturaustausch, Tübingen, IKA）策劃，梳理超現實主義的發展脈絡及其橫跨百年的深遠迴響。展覽以「集體夢想」、「魔幻蛻變」、「玩世不恭」和「渴望之物」為子題，展出馬克思．恩斯特（Max Ernst），薩爾瓦多．達利（Salvador Dalí）和大衛．林區（David Lynch）等重量級超現實主義藝術家的作品，形式包含繪畫、裝置、攝影、錄像、電影等共約120件展品。