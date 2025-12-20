臺北市第二屆實驗教育研討會於松山文創園區登場

【記者卓羽榛臺北報導】臺北市第二屆實驗教育研討會於114年12月20日（星期六）上午假松山文創園區2號倉庫盛大登場，本次活動由臺北市政府教育局主辦，並由本市12所學校型態實驗教育學校共同承辦，以「實驗・共好—跨體制的自主學習與教師專業」為主題，採正式論壇與現場展演並行方式，聚焦「學校實踐經驗演繹與轉化」及「實驗教育歷程與影響」兩大主軸，期盼透過真實校園情境的呈現，使實驗教育的辦學成果成為臺北市乃至全國教育改革的寶貴養分。



第一階段「從現場出發：學校實踐經驗的可複製與可轉化」：本次研討會以松山文創園區為實體場域，規劃12個「實驗・共好」主題攤位，由和平、博嘉、溪山、泉源、湖田、指南、忠義等實驗國小，民族、濱江、西湖等實驗國中，以及芳和實驗中學與數位實驗高中共同參與展出，呈現跨域課程設計、自主學習歷程檔案與教師專業社群成果，展現本市實驗教育多元而深厚的實踐面貌。



第二階段「回望與前瞻—實驗教育歷程與影響的系統性對話」：以兩場專題演講串連臺北市實驗教育的發展軌跡與未來願景。首先由政治大學陳榮政教授以「臺北實驗教育：我們的下一站？」為題開講，從全國實驗教育發展的宏觀視野切入，剖析制度、課程與學生學習面向所面臨的關鍵課題，並回應家長與教師對「體制接軌」與「多元出路」的關切與疑慮。



第三階段「真人圖書館：在平凡與日常中，看見實驗教育的美好」：延續113年度第一屆研討會的精神，本屆活動安排了「真人圖書館」時段，由忠義實驗國小、民族實驗國中及芳和實驗中學的代表，邀請不同學段的學生與家長走上舞臺，成為可被「借閱」的真人故事。現場透過一對一及小團體對話，他們分享就讀實驗學校的日常片段、學習轉折，以及親子共同面對選擇的心路歷程。



第四階段以典範轉移為目標，穩健擴大實驗教育的影響力。教育局指出，本市辦理實驗教育研討會的核心目的在於「經驗擴散」與「典範轉移」。一方面，提供12所不同類型的實驗教育學校展示長期實作成果的舞臺，強化教師專業社群的能見度與自我反思能力；另一方面，也希望透過跨小學、國中、高中及一般學校的對話，使實驗教育不再僅是少數學校的「特殊選項」，而能成為臺北市各級學校推動課程創新與校本發展的重要參考。



教育局長湯志民表示，實驗教育強調以學生為中心、多元智能與自主學習。臺北市透過持續舉辦實驗教育研討會，期望將「實驗・共好」不僅作為活動主題，更化為日常校園生活中可實踐的行動指引。未來，教育局將持續與本市12所實驗教育學校攜手合作，讓現場孕育出的實驗經驗，成為推動十二年國教課綱與課程創新的關鍵動力，陪伴每位學生在適性、多元且富有選擇的學習路徑中，找到自己的位置與節奏。