▲臺北市與熊本縣簽署教育交流MOU，攜手培育具全球視野的未來人才。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府教育局持續深化與日本地方政府的教育合作，繼與東京都、青森縣、大分縣、宮城縣、愛媛縣及長野縣等簽署教育合作備忘錄（MOU）後，今（13）日再添新頁，與日本熊本縣教育委員會正式締結教育交流合作備忘錄，成為臺北市與日本教育合作的第七個夥伴縣市，象徵兩地教育合作邁向新的里程碑。本次合作聚焦於深化雙方各級學校的實質互動與教育夥伴關係，並將共同推動師生互訪、文化學習及教育資源共享，攜手培育具全球視野的未來人才。

簽約儀式由臺北市政府教育局湯志民局長與日本熊本縣教育委員會越豬浩樹教育長共同簽訂，雙方承諾在既有的校際交流基礎上，建立更穩固且全面的教育合作機制，推動教育發展與國際化交流。

湯志民局長表示，熊本縣與臺北市同為融合歷史底蘊與現代發展的城市，兼具便利的生活機能與豐富的自然景觀。隨著台積電於熊本設立兩座先進製程晶圓廠，帶動當地高端技術與相關產業快速發展，雙方在技職教育領域的合作更具前瞻與戰略意義。未來，透過技職教育及校際見學交流的深化推動，雙方可攜手培育更多具國際競爭力的人才。

熊本縣教育長越豬浩樹率領約20人代表團訪臺，成員包括熊本縣議會教育警察常任委員會，由竹﨑和虎委員長親自帶隊，顯示熊本縣對本次合作的高度重視。

臺北市與熊本縣跨域共學且交流頻繁，2024年臺北市立木柵高工、中正高中、內湖高工等高中職學校，陸續接待熊本縣立鹿本高校、翔陽高校等近千位師生來訪；2025年，臺北開南高中與百齡高中也接待熊本縣立大津高校及熊本北高校共約579位師生。自2022年起，臺北市立中山女中與榮獲14次全日本行進管樂大賽金獎的熊本玉名高校持續互訪進行管樂交流與聯合演出，展現跨國音樂交流成果。

國小階段的交流互動同樣熱絡，臺北市立三玉國小師生曾赴熊本縣阿蘇郡小國町立小學，與當地學生共同學習陀螺及劍玉，也依年級分組入班學習摺紙、書法、英語、繪畫和健身操，雙方師生在愉快的學習氛圍中體驗彼此文化特色，從互動中建立真摯友誼，也讓孩子們更深刻感受跨國交流的意義與學習的樂趣。大龍國小則於2025年6月與熊本市高平台小學、天草市栖本小學進行「走讀九州、文化見學」活動，以傳承逾90年的佾舞與熊本當地極具地域特色的捕魚舞進行文化交流，並一同參與英語交流、摺紙、轉陀螺等多元文化體驗活動，透過藝術與文化的互動，學生們不僅加深對彼此文化的理解，也在真誠交流中結下跨越國界的友誼。此外，臺北市立士林國小已於2024年11月與熊本縣小國町立小國小學校正式締結姊妹校。

教育局湯志民局長表示，本市已有38所學校與日本66所學校締結姊妹校，熊本縣教育資源豐沛、學習層面多元，非常適合本市學校進行國際見學與跨域學習的理想夥伴。期望透過這次合作備忘錄的簽署，未來能有更多臺北市的師生赴熊本縣進行見學實作及校際交流，培養開放思維與國際素養，為未來教育合作開創新局。