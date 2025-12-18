臺北市表揚特殊教育人員推薦開跑 新增團體獎

為肯定長期投入特殊教育與融合教育現場、陪伴學生穩定學習與成長的教育人員，臺北市教育局辦理「115年度表揚優良特殊教育人員實施計畫」，邀請臺北市公私立高級中等以下學校及幼兒園踴躍推薦優秀教師、行政人員、專業人員、特教助理人員及團隊，共同肯定特殊教育專業，持續打造更友善完善的學習支持環境。

臺北市教育局表示，表揚計畫分為個人獎與團體獎，其中今年首度增設「團體獎」，是全國首創以「團隊」形式表揚特殊教育人員。個人獎涵蓋教師組、行政組，以及特殊教育相關專業人員與特教助理人員組，分設金質、銀質及銅質獎，頒發獎狀與獎金或等值禮券，肯定第一線人員的專業付出；團體獎則表揚在特殊教育合作上表現亮眼的團隊，最高可獲頒2萬元獎金，讓長期攜手支持學生學習的團隊成果被更多人看見。

臺北市教育局指出，特殊教育的推動仰賴多元角色分工合作，從教學、行政到專業支持與生活照顧，皆需教師、行政人員、專業人員及特教助理人員共同投入，此次以團體方式表揚，希望突破以往以個人為主的肯定框架，凸顯團隊合作在特殊教育現場的關鍵價值，並促進學校跨專業合作、經驗傳承與校際交流，讓更多長期付出的團隊被看見。表揚計畫也反映臺北市長期投入提升特殊教育品質的努力，教育局持續調整集中式特教班與資源班的班級配置，逐步改善師生比，讓教師能有更多時間照顧學生的學習與需求；持續增加特教助理員人力，提供穩定的薪資與完善的工作保障，協助學生學習、分擔教學現場的支持工作，讓教學環境更穩定，孩子與教師都能獲得更好的支持。

臺北市教育局說明，計畫採學校推薦方式，須經校內特教推行委員會或相關會議審議通過，並於115年1月28日前備齊推薦表及相關資料，寄送至臺北市立大學特殊教育中心，相關報名資格、獎項內容及評選方式等詳細資訊，可上臺北市教育局查詢。