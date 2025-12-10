臺北市議會慰問偏遠駐軍 致崇高敬意

記者謝承宏／綜合報導

為對國軍官兵表達社會關懷與支持，臺北市議會議長戴錫欽昨日率敬軍慰問，在軍人之友社秘書長簡士偉陪同下，前往高山偏遠單位進行慰問，向長年駐守崗位的官兵致上崇高敬意。

過程中，敬軍團一行聽取任務簡報，對官兵在艱困環境下，全天候執行監偵任務深表敬佩。敬軍團表示，官兵在高山上默默付出，是國家安全的第一道防線，憑藉專業與毅力守護國土，讓全體國人能安心生活。

敬軍團指出，國軍官兵不僅在戰備上努力不懈，也在災害發生時第一時間投入救援，展現「軍民合一」精神。臺北市議會及社會各界將持續以具體行動支持國防，成為官兵最堅實的後盾，並期盼更多民眾共同力挺國軍。

廣告 廣告

簡士偉表示，透過深入偏遠地區慰勉官兵，更能了解基層需求，未來將持續串聯社會資源，用愛與關懷陪伴官兵，共同守護家園。

臺北市議會議長戴錫欽率敬軍團（左）昨日在軍人之友社秘書長簡士偉陪同下，前往高山偏遠單位進行慰問，向長年駐守崗位的官兵致上崇高敬意。（圖：軍友社提供）