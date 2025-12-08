臺北市議會慰問東部駐軍 獻誠摯敬意

記者謝沛宸／綜合報導

為慰勉花東地區官兵戍守防區辛勞，臺北市議會議長戴錫欽率敬軍慰問團，昨日在軍友社秘書長簡士偉陪同下，分別前往空軍第5聯隊及陸軍花東防衛指揮部等單位敬軍慰問，了解官兵生活實況，並感謝他們保國衛民、堅守崗位的辛勞與付出。

敬軍團首先抵達空軍第5聯隊，聽取簡報並致贈慰問金，感謝官兵長期捍衛領空，肯定其專業表現；聯隊並安排F-16戰機靜態展示，由教官講解戰機性能與任務特性，能因應狀況執行制空、制海、對地攻擊及偵照等任務，展現裝備現代化成果。

隨後，敬軍團轉赴陸軍花防部，受到官兵以原住民舞蹈熱烈歡迎，接著參觀戰技隊表演及裝備陳展，並透過導覽深入了解花防部發展歷程與任務傳承；敬軍團亦感謝花防部官兵在馬太鞍溪溢流災害的付出，向他們守護國家安全的無私精神，獻上最高的敬意。

戴錫欽表示，駐守花東地區官兵，不僅肩負保國衛民重任，更在災害來臨前，即超前部署，讓民眾看到迷彩服就能安心，不論晝夜、不畏風雨，始終堅守崗位，展現高昂士氣與堅強戰力。

為慰勉花東地區官兵戍守防區辛勞，臺北市議會議長戴錫欽率敬軍慰問團，昨日分別前往空軍第5聯隊及陸軍花東防衛指揮部等單位敬軍慰問。（軍友社提供）