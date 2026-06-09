臺北市進出口公會端節敬軍 感謝澎湖官兵捍衛海疆

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記者謝承宏／綜合報導

臺北市進出口商業同業公會敬軍團今（9）日持續澎湖地區敬軍慰問行程，常務理事范偉洸率團前往海軍146艦隊慰問官兵，向長年戍守海疆、執行戰備巡弋任務的海軍官兵表達誠摯敬意，感謝國軍堅守崗位，讓企業與民眾能在後方安心打拚、安居樂業。

敬軍團一行展開第2日敬軍慰問行程時，受到艦隊長王少將及所屬官兵歡迎，並致贈慰問品，感謝官兵戮力戰訓、堅守海疆。范偉洸表示，透過近距離接觸，更能感受到海軍官兵團結一致、榮辱與共的精神；146艦隊駐守臺海第一線，每日頂著強勁海風、巡弋險要海疆，堅定執行海域巡弋與戰備任務，正是臺灣企業安心拚經濟、民眾安居樂業的重要後盾。

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敬軍團指出，此行跨海來到澎湖，兩日行程充實且深受感動；雖然原訂上午實施的鎮疆操演因天候因素取消，卻也讓團員更加深刻體會，國軍面對瞬息萬變的天候與海象時，仍能沉著應變、隨時待命，展現高度專業與戰備紀律。經過兩日實地走訪與交流，敬軍團對國軍平日精實訓練與戰備整備成果深具信心，也對官兵守護國家安全的付出表達高度肯定。

臺北市進出口商業同業公會敬軍團登艦慰問海軍146艦隊官兵，並與官兵合影留念，表達企業界對海軍官兵巡弋海疆、戮力戰訓的敬意與支持。（軍友社提供）

臺北市進出口商業同業公會敬軍團前往海軍146艦隊慰問，感謝官兵長年戍守海疆，堅守戰備崗位，守護國家安全。（軍友社提供）