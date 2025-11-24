臺北市邁入大都更時代 近三年年均報核案件數倍增

「公辦都更PRO」南港新都公辦都更案簽約典禮。（圖／取自台北市政府網站）

台北市都市更新處今（24）日表示，蔣萬安上任三周年以來，市府自112年起陸續推出「都更八箭」政策，成功引領臺北市邁入大都更時代。市府積極推動民辦及公辦都更，以「提供獎勵」、「公私協力」、「加速審議」等面向策略積極推動臺北市的都市更新；相較過去八年，近三年年均報核案件數倍增，占六都總和近6成，居全國之冠；且透過公私協力，引入民間資金投入近1,000億元，全面加速老舊社區更新重建，持續發揮效益。另「電梯加碼辦」自112年推動迄今，受理電梯增設補助申請78案，占歷年總申請案量（153件）5成以上，都市更新成果有感可見。

都市更新處表示，近三年都更重建報核案件數已達353案，年平均報核量高達117件，為過去8年的2.3倍，政府在把關民眾權益下仍推動相關程序加速都市更新審議速度，包括150/168專案，簡化審議、專人控管，100%同意案加速重建，讓民眾感受老舊社區快速換新、打造安居環境；在公私協力部分，全國首創公辦都更PRO，以公地活化、整宅輔導，到自助人助的三大主軸下，已啟動39案、完工6案，引進民間資金投入近1,000億元，其中整宅自112年起陸續推動，水源二三期、南機場單元三及斯文里二期等3案順利招商簽約，信維整宅第三階段模擬選配已於今（114）年11月達9成門檻，預計115年公告招商，吳興二期半世紀老宅重建亦於今（114）年11月開工，面對整宅產權複雜及資金困難，市府始終陪伴住戶，推動整宅走向新生。

都市更新處說，除以重建方式進行都市更新外，為因應高齡化時代來臨，都更8箭中「電梯加碼辦」的整維政策，將補助金額提高至300萬元，推動加碼迄今，共受理78件申請案，其中本（114）年度申請案高達50件，創歷年新高。為進一步減輕民眾資金壓力，市府今年起調整補助機制，納入「分期請領補助款」措施，民眾可選擇於施工階段先行請領最高50%補助款，或於完工後一次請領全額補助，提供更彈性、友善之財務安排，有效降低民眾財務負擔。大型住宅社區增設電梯漸成風氣，越來越多住戶主動參與推動。以信義富台及永春富台社區為例，居民在熱心住戶及管委會的帶領下，歷經一年多的挨家拜訪與協調，成功凝聚共識，目前已核准14案（共140戶），未來預計再新增7案，展現市民自發參與、共創無障礙宜居環境的城市力量。

都市更新處提到，在蔣萬安帶領的台北隊三周年以來，都市更新遍地開花結果，已由單點成線至面狀區域發展，如西區台北車站一帶歷史悠久且發展較早，近年市府大力推動都市更新，已促成公私開發案件齊發，大同區年均報核量高達過去8年的3.3倍，正逐步形塑臺北門戶嶄新面貌；在東區南港產專區一帶，過去以「家庭即工廠」的傳統工業型態為主，近年透過都市更新轉型為現代化創新產業基地，南港區累計都更案件面積高達45公頃，成功展現「黑鄉變潮城」的區域發展潛力；老舊城區都更案件亦大幅成長，其中萬華區近年均報核量亦為過去8年的2倍，顯現都更動能持續升溫。另受市府TOD政策推動，中山區捷運場站周邊更新加速，危老與都更核准量均為全市最多。展現臺北市東西軸帶、新舊市區同步發展、更新成果全面開花結果。

都市更新處重申，無論是民辦都更的量能提升或公辦都更PRO的階段成果，皆顯示臺北的大都更時代已全面展開。同時，市府積極鼓勵老舊建物於重建前參與整建維護，除了提升生活品質便利性、減少公共安全疑慮，亦能在過程中凝聚社區共識，為未來的重建做準備。臺北市將持續以大都更時代為目標，持續精進「都更八箭」政策，打造韌性、安全、宜居城市。

