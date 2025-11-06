臺北市開放3處週日及國定假日輕急症中心(UCC) ，就醫省時、便利少負擔
【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】本市配合衛生福利部全民健康保險署辦理週日及國定假日輕急症中心(UCC)，自114年11月2日起已於本市聯合醫院廣慈信義門診部(信義區)、聯合醫院林森院區(中山區)及聯合醫院昆明院區(萬華區)等3處設置開辦，提供民眾假日遇有小病、小傷時便利、省時的就醫選擇。
假日輕急症中心UCC服務時間為每週日及國定假日上午8時至晚間24時，採兩班制運作。民眾若遇有以下狀況：呼吸道症狀(發燒、感冒、頭暈、頭痛及暈眩)、腸胃不適症狀(腹瀉、嘔吐及腹痛)及輕度外傷傷口處理，可選擇就近至UCC看診，不但看診費用比至醫院急診便宜(掛號費80元、部分負擔150元)，同時減少候診等待之時間，提升民眾醫療效率，也能把醫院急診留給急重症病人。
衛生局呼籲市民假日期間若有輕症不適狀況，可就近至本市3處週日及國定假日輕急症中心(UCC)就醫，讓您就醫省時、便利少負擔。
