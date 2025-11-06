臺北市青年局「青春不設限」工作坊 帶領青年探索未來
為協助青年從校園走進社會的過程中，能盡快適應的職場結構與生活型態，臺北市青年局特別規劃「職涯探索系列工作坊」，以「人生設計」為主題，透過互動引導與分組討論，幫助青年釐清迷惘、探索方向，並認識自身價值觀，打造屬於自己的未來藍圖。
青年局表示，本場工作坊將於11月22日舉行，邀請職涯發展培訓師吳虹儀（小米）擔任講師，她擁有企業人力資源顧問、政府與校園勞動權益講師、策略職涯規劃諮詢師等多元經驗，將以專業引導與實務分享，結合「人生設計」概念與職涯探索，在輕鬆氛圍中帶領青年探索自己真正重視且願意行動的目標並完成屬於自己的「人生提案」。
青年局說明，學員在課程中將透過「焦慮地圖定位」探索當下挑戰，進行「價值觀盤點」練習，並在小組交流中從他人經驗看見自己，學習表達與傾聽；同時，也會介紹青年局提供的免費職涯諮詢服務，協助青年在面對不確定時，善用資源尋求支持，開啟多元職涯的可能性。活動報名可上臺北市青年局官網查詢。
