臺北市青年局「Z世代創新創業競賽」總獎金達208萬元

頒獎典禮在青年局、優秀入圍團隊和現場與會貴賓合影下圓滿落幕。





助攻青年創業 4個月密集輔導首獎團隊脫穎而出

為鼓勵青年創業向下扎根，臺北市政府青年局舉辦114年「Z世代創新創業競賽」，決賽頒獎典禮暨成果交流於12月3日圓滿落幕，活動集結教育部青年發展署、各大專院校育成中心、創投與天使投資人，以及多位產業領域專家齊聚一堂，共同見證青年創新能量在臺北綻放。現場跨域交流熱絡，促成更多合作火花，讓青年提案有機會被看見、被驗證、被真正推向市場，展現本市年度最具指標性的創業盛事氣勢。

廣告 廣告

本屆競賽吸引破百件創業提案報名，提案內容從AI技術、永續循環、SDGs到智慧生活等議題，在經過初選與複選層層篩選的激烈角逐後，「募資組」與「實踐組」最終由12組優秀團隊脫穎而出進入決賽。團隊在進入決賽前接受業師培力，以解決真實生活痛點為核心，依產品性質或目標客群，選擇合適的場域驗證，透過回饋修正產品，更上架募資平臺及安排天使投資人進行合作意向書之簽訂，競賽總獎金高達208萬元獎金，打造出年度最具指標性的青年創業競賽。

悅智全球顧問游森楨總經理針對決賽團隊的簡報進行提問。

青年局局長周羿希表示，許多青年帶著夢想與熱情從校園踏入創業領域，更需要各界的引導與支持。青年局長期聚焦新創初期最重要的「資金、人才與機會」媒合，從創業融資貸款、創新職場實習補助到青年斜槓市集，都是協助團隊前進的關鍵。而「Z世代創新創業競賽」更將這些資源一口氣整合，透過獎勵金、專業諮詢與場域驗證，協助團隊在創業第一哩路穩健加速，讓好點子真正落地、形成影響力。她強調，創業是一場長跑，青年局致力做青年創業第一哩路的陪跑者。

青年局周羿希局長表示青年局致力於做青年創業第一哩路的陪跑者。

本次實證組第一名由「Z世代競賽提案前瞻透視顯示技術」奪得，該團隊運用裸視MR/AR與動態視點追蹤，突破XR領域十多年未有的框架，讓「透視」成為可能。團隊於世貿2025臺灣創新技術博覽會中完成實際驗證，獲得使用者高度好評，未來更將與熱門IP經濟「虛擬扭蛋機」合作，打造全新互動體驗，並積極拓展至展場、餐飲等多元場域。

青年局局長周羿希揭曉實證組第一名團隊【Z世代競賽提案前瞻透視顯示技術】，並頒發20萬元獎金。

募資組第一名則由「MUMU_故事玩偶」獲得，團隊成員陳韋蓉以自身育兒經驗為創業起點，從女兒展現的旺盛好奇心與表達慾望中獲得啟發，讓她萌生打造更貼近兒童需求AI的想法。以「讓AI成為孩子成長旅程中的溫柔夥伴」為理念，誕生了以女兒小名命名的「MUMU對話式故事玩偶」。在競賽過程中，團隊成功與天使投資人簽署MOU，後續將以臺灣市場為核心深化產品定位，並著手規劃國際市場布局。

青年局局長周羿希揭曉募資組第一名團隊【MUMU_故事玩偶】，並頒發20萬元獎金。

未來，青年局將持續推動青年創新創業，並以創業競賽、諮詢輔導、青創貸款與斜槓市集等多元支持，成為青年在創業路上最務實且全面的後盾。青年局期待讓臺北成為青年能放心追夢、勇敢創新的城市，並歡迎所有懷抱創業夢想的青年持續關注臺北市政府青年局官網與社群，掌握更多活動與資源資訊。

最終競賽成果：

實證組：

【第一名】Z世代競賽提案前瞻透視顯示技術-張峰碩、陳敏捷、蘇家毅

【第二名】品胃-劉耿維、韓晨、吳書丞

【第三名】GRIFFIN Parfum 無隅-邱暔允、何思瑩、何孟希

募資組：

【第一名】MUMU_故事玩偶-陳育陞、陳韋蓉、余明倢、張晉碩

【第二名】特遊種創意-張以真

【第三名】微碳石代-石珮萱

募資組第二名團隊-特遊種創意向與會嘉賓介紹產品特色及理念。

實證組第三名團隊「GRIFFIN Parfum 無隅」進行簡報及問答。

青年局副局長董晉曄致贈感謝狀予總導師及輔導業師團。

更多新聞推薦

● 東北季風影響天氣涼 迎風面偶雨