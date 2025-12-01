臺北市「藝術家駐校計畫」扎根文化 科技融入多元創作

榮獲視覺藝術類特優學校的萬福國小林明助校長表示，.課程強調手作，讓學生發揮創意

「駐校藝術家計畫」特優學校古亭國中校長莊豐兆分享獲獎課程

臺北市舉辦114年度「駐校藝術家計畫」頒獎暨成果發表會

音樂類特優北投國小「台語說唱藝術─月琴民謠彈唱」展現深厚的在地文化能量

忠孝國小以「纖維創四季──臺北氈遊記」獲視覺藝術類特優

臺北市114年度「藝術家駐校計畫」評選出特優12件、優等12件及佳作22件，除了頒獎表揚外，也舉辦成果展，由特優團隊分享成果。獲獎的萬福國小校長林明助表示，透過藝術家與教師協作，讓學生在手作、材料運用和創意表達上都有顯著成長，展現藝術教育扎根的力量。

榮獲視覺藝術類特優學校的萬福國小校長林明助說明，獲獎課程《機器不只是機器》，課程強調手作，學生將廢紙箱重新裁切後發揮創意，動手製作在生活中可用的東西。像是駐校藝術家仿照自動快照機的概念，設計了自動繪畫機，把紙箱挖個洞，設置幾個按鈕，讓小朋友選擇圖樣，由藝術家進行簡單的彩繪。

榮獲特優學校的古亭國中校長莊豐兆表示，「學校動畫AR地圖」課程結合科技、人文藝術以及社會情緒教育SEL，從平面到立體、從構思到作品產出，讓學生在跨域合作中學習表達情感、理解彼此，也讓校園環境成為啟發創作的重要場域。學校優美的環境能觸發學生對課程的想法和情感，老師也在駐校藝術家的啟發下，提升專業能力，師生透過製作動畫的過程，學習用顏色表達情緒，增進彼此的了解和情感交流。

臺北市教育局表示，「藝術家駐校計畫」為師生打造多元而豐富的藝術體驗，計畫內容涵蓋視覺藝術、音樂、表演、文學，並延伸至影視、廣告等跨領域藝術，藝術家依各校需求量身設計課程，包括示範演出、技法指導、教師工作坊、跨領域合作等，讓學生在課堂中直接與專業藝術家互動，同時參與成果展演、社區連結與在地文化創作，促使藝術教育從「參觀」走向「深度參與」，有效提升學生的美感素養與創作能力。