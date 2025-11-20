臺北市114學年度學生音樂比賽圓滿落幕

【記者卓羽榛臺北報導】臺北市114學年度學生音樂比賽共吸引團體項目378隊、個人項目2,054位選手報名，參賽規模傲視全國。團體項目自10月17日開賽、至10月31日圓滿落幕；個人項目則自10月21日起跑，並於11月12日順利完成。經過激烈角逐，團體項目共頒發特優81項、優等283項；個人項目則有特優57項、優等1,210項，充分展現臺北市豐碩的音樂教育成果。



本（114）學年度團體項目共12類，分為國小、國中及高中職三個組別，計74類組；個人項目共13類，分為國小、國中、高中職及大專組，計106類組。經選拔出的優秀隊伍與選手，團體項目共計239隊、個人項目共計343位參賽者，將代表本市參加明（115）年3月舉行的「全國學生音樂比賽」。全國決賽北區團體項目將於宜蘭縣舉行，全區個人項目則由臺北市承辦，期盼選手們發揮實力，在宜蘭縣及臺北市主場再創佳績、爭取最高榮耀！



本次臺北市學生音樂比賽團體項目表現卓越，各校皆展露深厚實力。其中，師大附中與私立復興實驗高中以5項特優居冠；介壽國中、北一女中與私立靜心高中緊追其後，各獲4項特優；天母國中、中正國中、大安國中及成功高中亦取得3項特優，整體成績亮眼。本學年度「弦樂合奏」共計22校特優、「管樂合奏」則有17校特優，充分顯示本市學生樂團蓬勃發展的能量。其中，中正國中、天母國中、成功高中、師大附中及私立靜心高中等5校音樂性社團發展歷史悠久，學生長期以來熱衷投入音樂創作與合奏訓練，其管樂與弦樂團雙雙奪得特優；中山女中更締造連續21年代表臺北市參加全國賽並奪下特優第一名的亮眼紀錄。



