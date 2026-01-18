臺北市114年度高中生命教育成果觀摩發表會
【記者卓羽榛臺北報導】為推廣及多元化本市高中生命教育，本市訂有「114年度公私立高級中等學校生命教育中心學校實施計畫」，規劃教師增能研習、生命教育教案研發及學生生命教育體驗活動，自113年起，為落實學生全人教育、強化心理健康素養，校園全面推動情緒教育。為整合生命教育相關成果，提供教師在生命教育中多樣的教學資源並提升授課專業知能，特於本市立復興高中辦理114年公私立高級中等學校生命教育成果觀摩發表會。
本次發表會配合十二年國民基本教育課程綱要，推廣生命教育五大學習主題與實質內涵，藉由聯結學校、家庭與社會多面向，實踐全人教育的理想，並落實友善校園學生事務與輔導工作，發表會提供豐富的生命教育教學示例與模組，以提升教師的授課專業知能。重點活動內容包括：
一、SEL在校園的應用與實踐：百齡、成淵、松山工農等校師長，分享SEL（社會情緒學習）在班級經營與自殺防治中的實際應用，展現如何透過情緒教育溫暖每個學生的心，協助學生建立正向的社會情緒能力。
二、體驗活動成果多元分享：萬芳高中與育成高中師長帶領多校學生進行生命教育體驗活動成果分享，主題涵蓋：
（一）「數位網路的哲學思考與攀樹體驗營隊」：活動設計從「人生沒有過不了的……」出發，引導學生走出身心靈平衡，力行時間管理。學生親赴現場分享心路歷程，展現生命教育的現實體現。
（二）「看見生命的光—動物平權與收容所陪伴志工活動」：學生從流浪動物的平權與關懷，深刻省思人類對動物的各種行為是愛還是害，發想社會面與法律面的多元論點，顯示學生在此體驗活動中的學習發酵。
（三）「淨灘活動與永續生活營隊」：學生親力參與淨灘活動，從身體力行環境覺察到反思自身的生活週遭與日常行為。學生以簡短話劇方式呈現廢棄物如何影響未來的自己，展現多元且富有創意的學習成果。參與體驗的學生於發表會上充分展現所學所知，足見教師在教學帶領上的用心與學生的積極投入。
三、創新教案分享：復興高中姜韻秋老師分享「SEL融入生命教育教案：《看得見與看不見的訊號：教室裡的默默角落》」，成功高中郭佩菁主任與謝麗芬老師所率領的共備團隊則介紹「就是那道光—六大情緒融入教學設計」，提供教師實用的教學參考。
活動尾聲安排綜合座談，邀請高中師長、大學教授等專家學者進行深度交流與研討，讓各項教學方案與教育現場推動生命教育更加精進，對高中階段的全人教育再推進一步。
教育局表示，未來將持續整合各校資源，深化生命教育課程內涵，營造友善校園環境，培育具備生命素養與情緒管理能力的未來公民。
