臺北市115學年度公共化幼兒園招生5/25起跑

臺北市公告115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生簡章

臺北市115學年度公共化幼兒園在5月25日至5月29日辦理招生作業

公立及非營利幼兒園暨教保服務中心登記、抽籤及報到期程一覽表

臺北市115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生年齡

臺北市公告115學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生簡章，公立幼兒園提供2萬484個名額，非營利幼兒園則有招收7,799個名額。今年招生採線上作業，家長可於5月25日上午9時至5月27日中午12時，上網至「臺北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站登記，各園將於5月27日下午3時抽籤；5月27日下午3時30分抽籤結束後，家長須在5月29日下午4時前完成線上報到。

臺北市教育局表示，115學年度公立幼兒園設有147園、761班，核定招收2萬484名幼兒，非營利幼兒園則設有89園、核定招收7,799名幼兒，提供家長大量平價、優質及近便的教保服務。招生對象為年滿2歲至進入國小前的適齡幼兒，除須設籍臺北市外，要報名公立幼兒園的幼兒需與父母一方、直系血親尊親屬或監護人共同設籍於同一戶。

臺北市教育局說明，招生e點通系統在登記期間將同時開放「即時揭示系統」，公告各園、各順位別的登記人數，讓家長即時獲知登記狀態。而招生系統也與教育局戶役政系統介接，如果在115年5月1日前設籍在臺北市，將可透過系統自動查驗登記身分是否符合。除此之外，家長也可以利用線上查詢功能查詢登記資料審核狀態、得知抽籤結果，並辦理「線上報到/放棄」，家長可多加利用「臺北市公立及非營利幼兒園招生e點通」網站查訊各項資訊。

臺北市教育局提醒家長，為避免影響其他幼兒登記或遞補權益，幼兒登記臺北市公立及非營利幼兒園暨教保服務中心以各1園為限；抽籤後如果同時錄取臺北市公立幼兒園及非營利幼兒園暨教保服務中心，僅限於1園報到，請家長特別留意。有關115學年度公立幼兒園招生及非營利幼兒園招生相關規定，可上臺北市教育局官網查詢。