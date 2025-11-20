臺北市115年元旦升旗路跑 迎接嶄新的一年
記者張翔程／臺北報導
用跑步迎接嶄新的一年，臺北市體育局今（21）日宣布，「115年元旦升旗路跑」將於明年1月1日上午8時在臺北市政府前廣場開跑，今年活動結合路跑、升旗典禮、闖關遊戲、市集與抽獎，未報名路跑者也可參與，成為新年第1天最具儀式感的城市盛典。
活動採線上免費報名，自即日起至12月12日23時59分止，路跑限額3000名，額滿即止，「115年元旦升旗路跑」資訊詳見活動報名網站https://ec.7don.com.tw/event/27。
今年路跑主題為「迎新年第一跑 健康開啟新年度」，象徵新年起跑、活力開端。體育局指出，活動不僅鼓勵市民與家人共跑共樂，更藉由這項活動凝聚城市向心力，傳達正向能量，跑步不僅是個人運動，更是生活態度，藉由每年的元旦第一跑，臺北市民可以在新年的第1天為自己設定健康與活力的目標，為全年生活注入動力與希望。
路跑全程約3公里，路線自市民廣場出發，沿仁愛路4段至敦化南路圓環前折返，再回到市民廣場作為終點，路線適合親子及各年齡層民眾參加，完賽可獲得大浴巾、獎牌、電子完賽證明、純水柔濕巾及提袋等實用好禮，並可參加抽獎活動，包含機票、咖啡機、吸塵器與吹風機等獎品，為新年增添驚喜。
除路跑活動外，現場將於上午7時30分舉行元旦升旗典禮，與市民一同迎接新年的第1道陽光，現場並安排YoYo家族見面會與暖身操，邀請深受親子喜愛的YoYo角色將與市民近距離互動，打造最溫馨有趣的迎新風景。 現場同時規劃創意市集、青年創業品牌與庇護工場攤位，結合運動、創意與公益，展現臺北多元文化薈萃的城市面貌，另設置拍照打卡區與互動牆，讓市民留下「新年第一跑」的專屬回憶。
體育局提醒，活動採線上免費報名，額滿即止，歡迎市民踴躍參加，與親朋好友一同享受健康新年的第一跑，參加路跑活動請注意自身狀況，如有不適應立即停下休息，活動當日請遵守現場安全指引及工作人員指示，共同維護路跑秩序與安全。
體育局表示，元旦升旗路跑不僅是跑者的挑戰，更是全體市民共同迎接新年的城市慶典，透過路跑、闖關、舞臺互動與市集活動，邀請市民一起參與，用跑步迎接嶄新年度，展現臺北的活力與正能量。
「115年元旦升旗路跑」即日起開放線上報名。（臺北市體育局提供）
其他人也在看
臺北「AI無界·創新無限論壇」聚焦產業轉型與創業
【記者卓羽榛臺北報導】為扶植本市新創企業發展，臺北市政府產業發展局與資誠（PwC Taiwan）攜手舉辦「AI無界．創新無限論壇」，邀集產業專家、新創團隊代表及創投領袖，於2025 Meet Taip...自立晚報 ・ 19 小時前
北市捷運局：萬大線一期進度達82% 拚116年完工
（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市捷運局表示，起自捷運中正紀念堂站至新北中和的捷運萬大線第一期工程，目前進度已達82%，正在鋪設全線軌道及裝修各車站連通道、出入口結構，目標民國116年完工。中央社 ・ 8 小時前
士林官邸菊展跨界合作 15主題展區花藝之美
士林官邸菊展將於28日登場至12月14日止，台北市公園路燈工程管理處表示，今年以「藝菊圓夢」為主題，打造結合花藝美學、城市故事與逐夢能量的圓夢基地，規劃15大主題展區，攜手多位藝術家、地區宮廟以及地方藝文團隊跨界合作，讓每片花海都盛開著城市的文化溫度與動人故事。自由時報 ・ 1 天前
影》北捷萬大線1期進度逾82％！「會呼吸的車站」曝光
台北市政府全力推動「捷運六線齊發2.0」，其中橫跨雙北的萬大線第1期工程截至10月底施工進度已達82％，目前全線軌道陸續舖設中，各車站正施作連通道、出入口結構及裝修，朝向民國116年完工目標邁進。通車後中正紀念堂至新北市中和高中只要14分鐘，可大幅縮短台北市萬華及新北市中和、永和、土城與雙北核心區交通時間。中時新聞網 ・ 12 小時前
《金融股》新壽決議與北市府合意解約T17、T18土地
【時報-台北電】台新新光金(2887)代子公司新光人壽公告，董事會11月21日就臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）和93地號（T18街廓）市有土地設定地上權契約，決議通過與臺北市政府合意解約。 依解約協議，公司應塗銷T17、T18市有土地之地上權登記並返還土地予臺北市政府，臺北市政府應給付公司為履行。(編輯：廖小蕎)時報資訊 ・ 6 小時前
士林官菊展11/28繽紛登場 結合花藝美學、城市故事與逐夢能量
記者/李明真報導 又到賞菊好時節，士林官邸菊展將於11月28日至12月14日繽紛登場！今年以「藝菊圓夢」為主題，打造結合花藝美學、城市故事與逐夢能量的圓夢基地，邀請市民與旅客一同走進花香飄逸、創意綻放享民頭條 ・ 1 天前
士林官邸菊展11/28登場 (圖)
台北市公園處20日表示，士林官邸菊展將在28日登場，此次以「藝菊圓夢」為主題，打造結合花藝美學與城市故事的15大主題展區。中央社 ・ 1 天前
別再花冤枉錢！北捷揭票卡3大隱藏功能、1行為除外
搭乘捷運，除了攜帶悠遊卡、一卡通、icash，也可以到捷運站機台購買單程票，以台北捷運為例為藍色圓形票卡，於單程出站時投入機台回收；不過北捷指出，除了單程搭乘功能，事實上還有3項便民服務，讓民眾免花冤枉錢。鏡報 ・ 17 小時前
出口音樂節 12/13嗨翻兒童新樂園
二○二五出口音樂節，今年首度移師兒童新樂園登場！台北捷運二十日表示，第十五屆出口音樂節將以「夜唱！童樂會」為主題，將於十二月十三日晚間在兒童新樂園夜間包場舉辦會員專屬場，活動開放園區遊樂設施免費暢玩，打造音樂、娛樂及童趣兼具的年度壓軸盛會！北捷指出，十一月二十一日中午十二時起，「台北捷運Go」App會員憑十點捷運點，即可兌換限量優先入場券一張（限量五百張，索完為止）；活動當日App會員持綁定電子票證搭乘捷運，並且出示搭乘捷運紀錄，即可免費入場，限額二千四百名，另再加碼開放六百名一般民眾入場。北捷進一步指出，演出卡司跨世代，金曲天團動力火車將帶來近一小時演出，更有兒童界人氣偶像香蕉哥哥、中文版原唱梁世韻、原唱梁舒涵，以及創作歌手163braces等表演者輪番接力演出。可愛的 ...台灣新生報 ・ 1 天前
北市後備旅14天教召展開 兵役局親送甜品暖心慰問
台北市後備旅14天教育召集訓練自11月15日起正式展開。今（19）日上午，台北市政府兵役局李治安局長偕同台北市軍人服務站范懋宜專員，代表蔣萬安市長前往南港軍備局202廠，向參與教召的市籍召員致上關懷與鼓勵，也向辛勤投入訓練與指導的部隊幹部表達深深謝意。中時新聞網 ・ 1 天前
【公告】台新新光金代子公司新光人壽公告臺北市市有土地設定地上權契約解約事宜(T17)
日 期：2025年11月21日公司名稱：台新新光金(2887)主 旨：台新新光金代子公司新光人壽公告臺北市市有土地設定地上權契約解約事宜(T17)發言人：林維俊說 明：1. 原公告日期：110/10/132. 簡述原公告申報內容：本公司於110年10月13日經臺北市政府公開招標程序取得「臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）市有土地地上權」其土地面積：合計22,860.53平方公尺，折合約6,915.31坪。權利金總金額(新臺幣，未稅)：2,800,000,000 元3. 變動緣由及主要內容：本公司董事會於今日（114年11月21日）就「臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）市有土地設定地上權契約」，決議通過與臺北市政府合意解約。4. 變動後對公司財務業務之影響：依解約協議，本公司應塗銷臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）市有土地之地上權登記並返還土地予臺北市政府，臺北市政府應給付本公司為履行「臺北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）市有土地設定地上權契約」所支出之相關成本。5. 其他應敘明事項：無中央社財經 ・ 6 小時前
週六小雪！命理師曝6星座有小確幸
週六小雪！命理師曝6星座有小確幸EBC東森新聞 ・ 1 天前
阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友
翊樺18日在Threads發文表示，她當天晚上飯後想說到NET高雄門市逛逛，看見一名行動不便的阿嬤疑似在門口跟女店員聊天，仔細一看才發現是阿嬤不方便進門市逛街，NET店員就拿著一件一件的衣服到門口讓阿嬤挑選，還耐心跟阿嬤介紹服飾的款式，讓她感動直呼：「看了有夠感動，台灣...CTWANT ・ 1 天前
下屬爆霸凌只被口頭告誡 羅一鈞拍板翻案！一週內重開考績會
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 疾管署東區管制中心簡姓主任，遭媒體爆料公器私用，讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉後，僅被告誡，引發不滿。疾管署今（20）日回應，證實確在今年7月接獲匿名投訴，調查屬實，並由當時的署長莊人祥（現升任衛福部次長）親自告誡，但考量本案已對基層同仁士氣有影響，署長羅一鈞決定一週內重開考績委員會審議。 疾管署證...匯流新聞網 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 12 小時前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
車停2天沒發動 開門驚見陌生男倒後座已身亡
花蓮縣 / 綜合報導 離奇命案，發生在花蓮吉安！64歲男子，17日上午，跑到派出所問路，說要去營造廠找朋友，沒想到進了廠區之後，就再也沒走出來！直到隔天一早，工廠老闆準備開車的時候，門一打開就聞到濃濃惡臭，轉頭一看，才發現有陌生男子，倒在後座，已經沒了生命跡象！警方到場採證，初步沒有發現外力介入，研判可能是天氣冷，男子上車避寒猝死。 劉姓男子VS.員警說：「營造廠的停車場在哪邊，(什麼營造廠，海濱嗎)，你不要嚇我耶，海濱我怎麼去，(海濱在旁邊啊)。」跑到派出所問路邊和朋友講手機，當時還能清楚對話走路也很正常，員警當下忙工作並沒有放在心上，因為男子一開始手上提著塑膠袋，散步晃進派出所沒不舒服的樣子，還能一路走到旁邊營造廠找朋友，但監視器拍到的卻是他最後身影。曾姓車主VS.員警說：「在哪一個位子，(在後座後座)，後座是不是。」警方趕來怕損傷跡證戴好手套，才敢把車門打開男子倒臥後座，已經沒了呼吸心跳，發現他的人，就是車主，一早開車看到嚇壞了，曾姓車主說：「早上要開車的時候，一上去就聞到腳臭味啊，看後面有人，禮拜天晚上去吃飯回來，晚上回來的啊，就停到現在啦。」警方調查死者是64歲劉姓男子，就住在吉安，到派出所問路當時，說要到附近找朋友走進營造廠，卻再也沒離開過，倒在車上身亡，花蓮縣吉安分局光華派出所所長黃明增說：「經119救護人員到場，查看該名男子已明顯死亡，初步勘驗現場無打鬥痕跡，死者身上也無明顯傷勢，全案已報請花蓮地檢署進行刑事相驗。」鑑識人員到場採證，初步看起來，沒有外傷也沒有外力介入跡象，加上案發前一天氣溫開始降低，不排除男子是避寒才躲進車裡，確切死因還要進一步解剖釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
2025室內展覽懶人包｜寒流備案首選！蠟筆小新展早鳥享87折優惠、法老王特展贈星巴克優惠
想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：1週內開考績會
（中央社記者曾以寧台北20日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天表示，7月已由時任署長莊人祥告誡檢討，但考量恐影響防疫團隊協調，將於1週內開考績會審議。中央社 ・ 1 天前