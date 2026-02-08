臺北市2處捷運站男廁連續遭縱火案 北市警專案小組立即逮捕嫌犯

圖說：發言人臺北市中正第一分局長陳瑞基。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】115年2月8日11時55分許110勤務指揮中心稱捷運大安森林站男廁遭縱火，嫌犯於12時7分許搭車往臺北車站方向逃逸，12時21分許到達臺北車站，中正第二分局接獲通報後，隨即啟動線上攔截圍捕，同日14時許110勤務指揮中心稱捷運善導寺站男廁遭縱火，仁愛路派出所線上員警在仁愛路、林森南路口發現嫌犯，隨即攔查並逮捕曾姓嫌犯，全案依照公共危險罪移送地檢署偵辦。

警方瞭解，曾姓犯嫌115年2月8日8時59分許至豐原火車站搭乘火車至臺北火車站，再轉乘捷運至大安森林公園捷運站1號出口男廁內縱火，後於11時46分犯案後搭乘公車回到臺北車站，隨後徒步至臺鐵大樓，在臺鐵大樓內放置4封陳情信，再徒步至西門町換裝，再搭乘捷運至善導寺捷運站1號出口旁男廁內縱火犯案，犯案後，行經中正區仁愛路、林森南路口時，遭線上員警攔查身分後逮捕，初步研判係為吸引媒體注意，進而增加曝光度。

警方表示，針對類案市府業多次演練提升市府團隊及員警應變能力，並呼籲縱火行為不僅嚴重威脅他人生命安全，更可能引發不可控的火警災難，警方對於危害公共安全的行為，展現嚴正執法、立即偵破的決心，絕不容許任何危害公共安全的行為。