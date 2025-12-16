臺北廣播電臺表現亮眼！ 《在青春的週記裡》再奪優質兒少節目「促進性別平等教育獎」





「台灣兒童及少年優質節目獎」已邁入第25屆，旨在鼓勵製作者創作兼具教育意義與觀賞價值的優質內容。

今年再度獲獎的《在青春的週記裡》，由林偉華主持，節目內容聚焦於青少年心理健康議題，並以真實的青春故事為主軸：

節目核心： 帶領聽眾理解青少年的情緒與處境，期望陪伴父母與大人們放下既定框架，站在孩子角度思考。

教育意義： 鼓勵聽眾以同理取代責備、以傾聽陪伴孩子度過成長過程中的情緒風暴，因而再度獲頒「促進性別平等教育獎」。

《諾布倫事務所》：輕鬆有趣提升法律素養

除了優質節目獎，《諾布倫事務所》亦獲選為基金會特別設置的「推薦的兒少節目」，期望透過多元推廣，讓觀眾認識更多值得關注的兒少節目。

節目主題： 由李穎珍主持，以「青少年日常會遇到的法律議題」為核心。

趣味呈現： 節目名稱「諾布倫」取自英文“No Problem”的諧音，透過輕鬆、親切的方式介紹法律概念，致力於提升青少年法律素養，培養守法觀念，並學習保護自己。

聽眾可至「聽臺北」網路電臺或瀏覽「臺北廣播電臺」臉書粉絲專頁，收聽本次獲獎節目，了解更多資訊。

