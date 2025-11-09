臺北強風吹落老舊窗戶 大安警排除危機

MEITU 20251109 153057616

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市大安分局敦化南路派出所員警於114年11月9日下午巡邏行經敦化南路一段時，發現該處某處老舊大樓窗戶因破損而發生掉落意外，所幸未造成傷亡，虛驚一場。

經查該戶因屋內正在整修，窗戶不敵強風遭吹落，在場警力立即連繫大樓管委會，並由保全迅速將碎玻璃清除完畢，隨後聯繫屋主到場將其餘窗戶加固，已防止二次吹落，再度發生危害。

大安分局呼籲，若民眾發現住家外牆或窗戶有損壞情形，或是氣象報導有颱風來襲，應儘速通報管理委員會或專業技師檢修，以免發生憾事。警方將持續加強戒備，以維護市民安全。