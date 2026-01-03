臺北捷運即起開放17家業者QR乘車碼搭車

記者李佩玲／臺北報導

臺北捷運公司宣布自今（3）日起，開放17家業者QR乘車碼搭車，包含9家金融機構及8家電子支付業者，另即日起也進行為期6個月的信用卡感應乘車上線使用測試，民眾可持台新銀行信用卡，或以Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡，直接於閘門「信用卡」區感應通行。

北捷公司說明，臺北捷運即日起開放17家業者QR乘車碼搭車，包含TWQR平臺的臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司等9家金融機構，以及悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈＋PAY、台新Pay等8家電子支付業者。使用QR乘車碼搭乘臺北捷運，同享北捷常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶；如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。

為歡慶QR乘車碼上線，北捷與17家支付業者自即日起至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，活動期間，使用乘車碼搭乘臺北捷運，每月可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。另外，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

此外，臺北捷運即日起也由得標廠商台新銀行所發行的VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行6個月的上線使用測試。持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行；預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能。

臺北捷運即日起開放17家業者QR乘車碼搭車。（臺北捷運公司提供）