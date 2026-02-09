臺北捷運綠廊將翻新 全面提升公共空間品質

（記者卓羽榛臺北報導）為提供市民安全、舒適且具地方特色的休憩與通行空間，提升整體生活環境品質，工務局公園處推動「捷運綠廊（石牌至士林站）改善工程」，並辦理第1期(石牌站至明德站)設計成果說明會，讓民眾了解此計畫不僅是單純的景觀重整，更是要將石牌至士林間的生活廊道，縫合成兼具人本友善與地方特色的「第三空間」。第1期工程預計今年招標，10月開工，116年底完工，第2期預計今年設計規劃，116年10月開工，118年4月底完工。



「捷運綠廊（石牌至士林站）改善工程」分兩期辦理，第1期自石牌站至明德站，第2期則自明德至士林站。今年開始進行的第一期工程範圍為捷運高架橋下空間包含北投線形17、18號公園。透過系統性景觀與空間整合，打造兼具通行、休憩與交流功能的都市綠廊；整體工程以「人本友善」為核心，導入「紅色絲帶」設計概念，串聯破碎空間，優化行人與自行車動線，降低人車衝突，並結合植栽調整、友善照明與降溫設計，營造安全、舒適且宜人的高品質公共環境。



設計說明會除介紹整體設計內容外，也透過與民眾、地方議員面對面交流，蒐集地方對於空間使用方式、安全性及景觀營造的建議。後續將持續秉持參與式規劃精神，納入各方意見進行檢討與修正，使設計成果更貼近在地需求。與會民眾、裕民里莊振寧里長、榮光里蘇寶鈴里長及民意代表就兒童遊戲設施趣味性與安全性、照明改善、植栽配置、自行車與行人動線區隔，以及各活動分區細部設計等議題提出建議，並肯定整體規劃案具前瞻性與國際水準。裕民里莊振寧里長表示，目前規劃設計的方案突破傳統遊具模式，仍強調安全為首要任務。榮光里蘇寶鈴里長建議捷運石牌站二號出口處需設置景觀燈加強照明，且因石牌站二號出口喬木遮陰問題，希望可種植種類較簡單、具開花性的植栽。



公園處藍舒凢處長表示，捷運綠廊不僅是交通設施下方的附屬空間，更是串聯社區生活的重要公共場域。本次改善工程可視為「捷運腳下的都市森林微整形」，透過透水鋪面、智慧照明、噴霧系統、休憩活動與文史展示等設計元素，讓原本單純的通路轉化為市民願意停留的生活客廳與社區交流平台，全面提升都市公共空間品質。



「捷運綠廊（石牌至士林站）改善工程」導入參與式設計理念，促進地方居民與使用者充分溝通流傾聽各界期待與想法。未來，這條綠廊將不僅是通行的路徑，更是串連社區情感與都市記憶的重要平台，為臺北市民開創更安全、舒適的休憩首選空間。