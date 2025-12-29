臺北捷運12月31日22時30分起至隔日6時

（記者卓羽榛臺北報導）為有效分散人潮，因應臺北大巨蛋演唱會及跨年活動散場，臺北捷運再次推出松山新店線搭乘優惠。自114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，從南京三民站、臺北小巨蛋站進站搭車的旅客，可享不限站數、當趟車資免費的搭乘優惠，跨年夜返家更順暢、安全。



臺北捷運公司指出，根據以往經驗，演唱會及跨年散場，淡水信義線及板南線等候進站時間較長，呼籲民眾與其排隊等候進站，不如步行搭乘松山新店線。



114年12月31日22時30分至115年1月1日6時，持電子票證從南京三民站、臺北小巨蛋站直接刷卡進站乘車，享有不限站數、當趟車資免費優惠措施；使用單程票者，可至南京三民站或臺北小巨蛋站自動售票機前的專屬服務櫃檯，免費領取單程票搭乘。



在跨年危安方面，加強無差別攻擊危安演練，車站增加防護設備，加強跨軌道運輸業及警消單位危安通報測試；跨年夜當晚，則會同警方加強巡檢頻率，並指派專人監看重點車站監視器，加強監控，精進安全防護與應變機制，讓旅客平安迎接新年。



自12月21日起連續3天，全系統117個車站密集執行無差別攻擊危安演練外，後續各站每週持續演練一次，確保所有人員熟悉應變流程。



跨年活動當天，由行控中心指派專人監看重點車站監視器，即時掌握狀況；重點車站指揮中心配置防禦盾牌、防禦鋼叉及伏暴魔束帶等防護裝備。



跨年及燈節期間，重點車站站長、保全增加安全巡檢頻率，臺北車站、中山站、西門站、忠孝新生站及市政府站五大重點車站每日增派5名保全。



同時，當發生多區域火災警報及複合式異常狀況，即視同危安事件，立即啟動危安SOP，即時應變處置。



通報聯防方面，加強落實警消單位、軌道運輸同業、聯合防災中心或共構聯開單位橫向聯繫，確保在重大突發事件時迅速應對。



此外，捷運市政府站、臺北101/世貿站、國父紀念館站、象山站等重點管制車站，設置緊急醫護站與博愛優先通道，並擴大淨空緩衝區，現場加派人力舉牌宣導，請旅客勿推擠、維護自身與他人安全。



配合臺北市政府前廣場跨年晚會，114年12月31日6時起至115年1月1日24時，連續42小時不收班營運（小碧潭支線及新北投支線除外）。31日跨年夜加密班距，板南線最短班距2至3分鐘，淡水信義線最短班距3分鐘，視人潮彈性調整，貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場疏運完畢為止。



為加強疏運，呼籲旅客採「2線進場、3線離場」，進場時利用板南線、淡水信義線進場，散場可選擇板南線、淡水信義線、松山新店線，避開市政府站及臺北101/世貿站候車人潮。



臺北捷運同時也提醒大家，跨年期間人潮眾多，隨時提高警覺，發現異常狀況時立即通報並請保持冷靜，聽從工作人員指示儘速離開現場。