臺北文創天空創意節優選作品 台南展出

臺北文創基金會主辦的「二零二五臺北文創天空創意節」優選作品聯展九日起至二月一日於臺南市定古蹟「西市場」展出；市長黃偉哲、經濟發展局長張婷媛等昨（九）日為活動揭幕，肯定在文化古都古蹟展出藝術創意作品，展現文化及創意融合饗宴，歡迎民眾來踴躍觀展。

黃偉哲市長表示，西市場曾為文博會展出場地之一，當時尚未完工即驚豔四方，附近連接國華街、正興街及神農街等為深具歷史文化特色街道，吸引年輕族群及親子造訪；「臺北文創天空創意節」首次移展臺南，以古蹟市場西市場為展出場域，是兩座城市難得的創意交流，也為創意新銳開啟全新舞台可能性。

經濟發展局長張婷媛說，「二○二五臺北文創天空創意節」展出二組優選作品，不約而同以極為純粹的創作語彙回應「當下」，「一首天空的歌」提醒觀展者仰望天空，「聽你所說的當下」則帶領著觀展者重新學習傾聽，期待透過此特展，與在地文化及民眾開啟深層對話；目前臺南購物節正在熱烈舉辦中，歡迎來臺南看好展、吃好吃、玩好玩、買好買，抱得百萬汽車、現金等大獎歸。