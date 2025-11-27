臺北文創天空創意節 感受天馬行空的旅程

記者劉昕翊／臺北報導

2025《臺北文創天空創意節》優選作品聯展即日起至12月28日，在臺北文創1F廣場登場，不僅展出《一首天空的歌》、《聽你所說的當下》 2組優選作品，每週末也特別安排風格市集、馬戲表演、充滿童趣的互動泡泡秀等豐富活動，邀請大眾透過大型互動裝置、聲音轉譯與體感科技，在快速變動的城市節奏中短暫停留，覺察自己與世界的同步。

活動自2015年開辦，今年邁入第8屆，以「當下 Dare to Share」為徵件主題，號召不同領域的創作者透過創意分享此時此刻的感動，共有185件作品報名參賽，最終由2組優選作品脫穎而出，並於今（28）日舉辦開幕記者會，臺北文創總經理劉麗惠表示，他們陪伴過許多新銳團隊，從最初的想法走向實踐，讓天馬行空的創意，一步步轉化為能被看見、被觸碰、真正感動人的作品，這是一段由無數個「當下」點滴累積而成的旅程。

其中，「潛力新銳」組優選為「雜波 ZAP」創作的《一首天空的歌》，觀眾只要隨機拉動遠看像一簇白雲飄在半空的氣球，就會聽到16種與天空息息相關的聲響，當多人同時互動，便自然形成一曲即興樂章。「雜波 ZAP」說，得獎不僅是對團隊的肯定，更是讓跨專業、共創、以觀眾為核心的創意得以持續發生的動力。

「實驗新秀」組優選為「屾之製造所」創作的《聽你所說的當下》，觀眾背對著被坐在兩頭，利用話筒說出此刻想傳達的話，但說出口的語言會即時被轉譯為旋律，藉此驗證抽離語言和字彙之後，人們是否仍能聽懂彼此。「屾之製造所」認為，在資訊快速更迭的時代，聽與說是一件需要重新學習的事，因為當下的大眾擅長輸入、刪除、發送，但語言卻變得輕薄，這件作品想要談的不是語言的失效，而是在去掉對字彙、語意、和表情的依賴之後，我們是否依然能理解說話者當下的存在？

此外，繼2022、2023先後移展高雄棧貳庫KW2、和臺中驛鐵道文創園區，獲得廣大迴響後，此屆《臺北文創天空創意節》將攜手臺南市政府於明年1月9日移展至臺南市西市場，讓優選團隊和作品被更多地方的人看見。

2025《臺北文創天空創意節》優選作品聯展即日起至12月28日，在臺北文創1F廣場登場。（業者提供）

《一首天空的歌》為「潛力新銳」組優選，用氣球、聲音與光影和天空即興合奏。（業者提供）

《聽你所說的當下》觀眾背對著被坐在兩頭，利用話筒說出此刻想傳達的話，驗證抽離語言和字彙之後，人們是否仍能聽懂彼此。（業者提供）