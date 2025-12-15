臺北文化小旅行系列活動 一同記錄臺北故事

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市文化局持續推動「臺北文化小旅行」，打造系列工作坊，不僅以文化路徑導覽形式，帶領民眾理解不同世代在臺北留下的文化痕跡，更邀請參與民眾以手繪方式記錄下路線中最深刻的印象，刻製成活動印章，共216個獨特的圖樣，同時歡迎全民走訪景點、收集印章，且完成問卷還可參加抽獎，有機會獲得文化禮包。

文化局自112年起推動「臺北文化小旅行」，每年踏查3個行政區，其中，今年的大同、中正與信義區皆位於臺北鐵道軸線上，深受鐵道發展與城市演變影響。北市文化局今（15）日舉辦「臺北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，透過鐵道串連信義與中正2個行政區，以移民與聚落的歷史為文本，自松山車站出發，陸續引領民眾認識五分埔聚落的形成及1960年代島內移民攜裁縫技藝北上打拚的故事，以及移工日常聚集的地標與店家，並以體驗印尼傳統飲食「塔飯Tumpeng」為活動劃下句點，呈現跨文化在臺北相遇的生活面貌。

由民眾共同完成的「散步集章活動」日前已正式啟動至12月30日止，分布在渭水驛站、新文化運動紀念館、嘉禾新村、中山堂、松山文創園區服務中心、四四南村信義公民會館等6處，每處可收集36枚印記，共有216個獨特的圖樣；搭配《散步集章指南》翻閱創作者的印章故事，邀請大眾自由散步、自由集章，創造屬於自己的臺北文化小旅行風格，且完成問卷還可參加抽獎，有機會獲得價值1000 元、以3區印象故事組成的文化禮包。

另外，學員高瑋分享，她今年報名很多場次，自己身為花蓮人，來到臺北覺得生活步調非常快，參與活動讓她可以認識平時忽略的景點小故事，且刻製活動印章是件有趣的事，每個人關注的重點各不相同，大家會互相分享各自創作的圖樣，很感謝有這次的計畫，讓她有一次難忘的體驗。

此外，北市文化局指出，將於12月底推出《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》出版品，從全市「臺北文化100點」出發，帶市民以探索文化點日常搭配都市生活療癒，且更開放的方式閱讀臺北。餘更多資訊可關注臺北文化小旅行官網、臺北文化小旅行google地圖包或臺北市文化局臉書粉絲專頁。

市文化局今（15）日舉辦「臺北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，並以體驗印尼傳統飲食「塔飯Tumpeng」為活動劃下句點。（記者劉昕翊攝）

北市文化局今（15）日舉辦「臺北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，引領民眾認識五分埔聚落的形成。（臺北市文化局提供）

「臺北文化小旅行」邀請參與民眾以手繪方式記錄下路線中最深刻的印象，刻製成活動印章，共216個獨特的圖樣，同時歡迎全民走訪景點、收集印章。（記者劉昕翊攝）

學員高瑋分享，刻製活動印章是件有趣的事，每個人關注的重點各不相同，大家會互相分享各自創作的圖樣。（記者劉昕翊攝）