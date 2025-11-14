臺北文化獎第29屆揭曉！ 蔣萬安讚：堅持50年築構城市文化風景





台北市文化局年度重要獎項「臺北文化獎」，本屆（第29屆）由兩位在出版界具備教父級地位的人物共同獲得殊榮。兩位得主皆於1975年創立出版事業，至今持續耕耘近五十年：

隱地（爾雅出版社創辦人）： 筆耕逾七十年，創作橫跨小說、散文、詩與日記。他創辦爾雅出版社，長年編選年度文學選集，並設立「洪醒夫小說獎」，為臺灣文學建構制度化，實踐文學的永續與世代傳承。引言人白先勇讚譽其文字為「人情練達即文章」，形容「爾雅出版社」幾乎可視為臺灣文學史。

何政廣（《藝術家》雜誌社創辦人）： 長年致力於推動兒童美術教育與藝術普及。他創刊《藝術家》雜誌半世紀，深入引介與評論華人藝術創作，成為華人藝術愛好者重要的知識寶庫，為臺灣美術發展奠下深厚基礎。

蔣萬安市長致詞時表示，臺北之所以更具國際競爭力，正是因為有這群長年深耕的文化藝術夥伴。他指出，臺北文化獎的精神，不僅在於肯定傑出的藝術家，更在於傳遞文化人對藝術的熱愛與堅持。

跨世代對話：音樂致敬兩位得主精神底蘊

本次頒獎典禮以旋律匯聚溫暖意象，象徵文化根源與創作精神的傳承。由「那娜擊樂二重奏 NanaFormosa Percussion Duo」與作曲家楊祖垚，以全新創作《潮映》揭開序幕。作品取材自兩位得主何政廣與隱地的藝術精神，在節奏與在地素材的交織中，最終以溫潤的樂音與〈望春風〉的旋律作結，餘韻悠長。

何政廣表示，他希望透過《藝術家》雜誌廣泛的讀者，將對藝術的熱愛不斷延續，讓臺灣的藝術之光更加閃耀。隱地則分享，人活得有價值有意義，正是因為文化。

展望明年三十週年，邀各界踴躍推薦

臺北文化獎即將於明年迎來創辦三十週年的里程碑。文化局表示，三十年來無數藝術家、出版人與文化推手，以專業與熱情築構出臺北獨特的文化風景。

文化局正積極籌備並擴大舉辦第30屆臺北文化獎，誠摯邀請各領域先進及長期為臺北文化發展貢獻心力的個人與團體，踴躍自薦或推薦適合人選，共同見證這項城市文化盛事。未來市府將持續秉持初心，讓文化的根扎得更深，讓藝術的光照得更遠。

