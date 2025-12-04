臺北時裝週設計師操刀 當紅樂團造型大變身

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市文化局自2018年起與文化部合作舉辦臺北時裝週，每年徵選優秀設計師並支持臺北時尚設計產業，今年更將觸角伸向當紅音樂實境節目《樂團祭》，讓臺灣時尚品牌結合臺北音樂不斷電優秀樂團登上電視舞臺。

音樂實境節目《樂團祭》以「樂團養成」為核心，自開播以來話題不斷，跳脫傳統選秀節目框架，展現臺灣樂團獨特魅力，其中，第14集「回歸初衷」節目邀請曾獲北市文化局2021臺北音樂不斷電年度人氣第2名「庸俗救星」、2025臺北音樂不斷電優勝團隊金獎「梁河懸」、2019臺北周末音樂不斷電演出團隊「甜約翰」、2025潮臺北演出團隊「紙鳶」與「浪漫里」，以及「核果人」等6組樂團，共同展現堅強音樂實力。

為讓這些優秀音樂人粉墨登場展現自我本色，臺北時裝週歷屆設計師品牌，包含，JUST IN XX、葭CHIA、PCES、TANGTSUNGCHIEN、ALLENKO3、BOB Jian、oqLiq、JENN LEE和DYCTEAM等受邀共同參與節目，在第14集「回歸初衷」象徵重生的篇章中，透過Vogue、GQ流行時尚專業造型設計，依照每個樂團獨有的調性與音樂風格，為6組團隊打造全新視覺，透過服裝、造型與舞臺氣質的重新定義，讓觀眾看見樂團獨有的風格。

北市文化局指出，為讓更多觀眾可以看到臺灣時尚產業及流行音樂的豐沛能量，持續跨領域串聯，除每年辦理跨界時尚大秀活動，結合臺北文化地標、臺灣時裝設計師及跨領域文化展演，帶給市民無限精采創意，同時也持續串聯不同領域文化資源，讓臺北的豐富文化面相能登上不同舞臺，而《樂團祭》第14集「回歸初衷」節目已於Youtube頻道上線播出，想了解臺灣樂團如何詮釋臺灣設計師品牌服飾的觀眾務必準時收看。