臺北時裝週AW26升級轉型元年 打造產業推動平臺

「臺北時裝週AW26」於3月26日至29日在松山文創園區登場。(文化部提供)

臺北時裝週於2026年升級轉型。(文化部提供)

「臺北時裝週AW26」將於3月26日至29日在松山文創園區登場，文化部表示，在累積8年經驗後，今年將全面升級，成為臺北時裝週「轉型元年」，將透過回歸品牌、導入多元展演形式、加強產業輔導資源，協助品牌成為面向大眾、提升產製品質，更具市場競爭力的力量，打造臺北時裝週作為支持品牌成長的產業推動平臺，進一步實現具有市場能量與國際拓展的品牌。

文化部表示，臺北時裝週邁入第9年，將藉由攜手臺灣設計研究院，更有力輔導產業結合設計創作、掌握產業發展趨勢，在秀展形式、品牌扶植與產業對接，以及擴大民眾參與能量等面向，實際精進與調整。

在秀展形式方面，自臺北時裝週AW26起，除了大家熟悉的伸展臺走秀（Runway）外，將比照國際趨勢增加形象展演與響應活動等品牌參展形式，總計多達15場次的秀展，將設計師過去為「主題式開幕秀」投入設計的能量，完全集中到品牌本身。展秀內容安排上，鼓勵設計師依自身發展階段與季度命題，透過不同節奏與形式，傳達品牌概念與觀點，同時結合講座、工作坊、論壇等活動，讓時尚不僅存在於伸展臺上，而能延伸至產業鏈各環節，形塑具商業動能的時尚文化。

在品牌扶植與產業對接方面，臺北時裝週將更強化時尚設計師對國際市場的媒合，同步導入「一對一業師諮詢」服務，邀請具實務經驗的業師，針對品牌市場定位、營運發展與國際接軌等面向，提供精準務實的指導。並啟動「跨域設計」專案，透過專案管理及資源整合，協助品牌與市場對接，持續累積邁向國際的實力。

擴大民眾參與能量部分，臺北時裝週AW26將過去限量參與的開幕秀「民眾場」，改為「Live秀展直播區」，以突破各場次座位有限的限制，可依所喜歡的設計師風格隨時至會場直播區觀賞新一季作品。同時，特別規劃「Editor’s Pick風格市集」展售區，以「編輯選品」的策展概念，把設計創意連結至生活場景，集結兼具設計語彙與實穿性的品牌，涵蓋服飾、配件、飾品與生活選物等，民眾可以近距離看見設計細節、觸摸材質、感受質感，透過選品師推薦找到最貼近自己的設計單品，感受人人都能擁有的時尚日常選擇。