「臺北最HIGH新年城」跨年夜登場 交管資訊一次看

「2026臺北最HIGH新年城」跨年活動將於12月31日登場，活動時間前後信義區周邊道路將實施交通管制，相關公車路線也將調整，市府提醒民眾可提前改道避免行程受影響。

「臺北最HIGH新年城」跨年活動三階段交管。（圖／翻攝畫面）

公共運輸處表示，公車配合各階段交通管制調整改道，預估將有55線公車改道、計114個站位取消，管制資訊及詳細活動內容可上「2026臺北最HIGH新年城」跨年晚會官網查詢（網址：https://2026newyear.taipei/），可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地。

臺北市聯營公車路線因交通管制改道而停用站位，在大臺北公車動態網頁(ebus.gov.taipei)以及智慧型站牌顯示，另在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

公共運輸處籲請民眾屆時多加留意該處網站(https://pto.gov.taipei/)，如對公車有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或臺北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）詢問相關訊息。

交管資訊如下：

一、跨年晚會舞臺架設及拆除

(一)114年12月26日00:00～12月27日00:00，管制市府路（松壽-松高）東側5車道與新仁愛路，原行駛新仁愛路公車路線改由逸仙路-松高路接回原線。

(二)114年12月27日00:00～115年1月2日12:00，市府路（松壽-松高）及新仁愛路全線管制，原行駛新仁愛路之公車路線改由逸仙路-松高路接回原線；原行駛市府路公車路線改行駛松智路，停靠市政府(市府)公車路線，原則以市政府(松智)站位做為替代站位。

二、跨年晚會三階段管制計畫

跨年晚會時間：114年12月31日19時至115年1月1日1時。

管制原則：各路口由警察局派遣員警進行交通管制及交通錐擺設。

第一階段：

114年12月31日19至20時，配合主舞臺活動，晚會開始，管制範圍，

區域內車輛只出不進。

第二階段：

114年12月31日20時起，除第一階段管制範圍外，另納入逸仙路及仁愛

路（逸仙路及光復南路間），管制區內禁止車輛進出。

第三階段：

114年12月31日22時至115年1月1日3時，擴大交通管制，管制範圍內

全面禁止車輛進出，並由緊急應變中心視人潮狀況彈性調整管制範圍。

三、市區公車於改道動線上既有站位，皆提供上下車服務。

