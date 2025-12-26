臺北最HIGH新年城-2026跨年晚會 交通管制疏導措施

%E4%B8%80 80

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市政府訂於114年12月31日19時起至115年1月1日1時止假市政府前廣場，舉辦「臺北最HIGH新年城-2026跨年晚會」，預估將吸引數十萬民眾前往觀賞，同時臺北大巨蛋舉辦演唱會活動，臺北市政府警察局為維護活動交通秩序與安全，配合主辦單位執行相關交通管制措施如下：

一、舞臺搭設及拆除：

(一)12月24日0時起至12月26日0時止，市府路(松壽路至松高路)東側五車道封閉。

(二)12月26日0時起至12月27日0時止，市府路(松壽路至松高路)東側五車道封閉及新仁愛路全線封閉。

(三)12月27日0時起至115年1月2日12時止，市府路(松壽路至松高路)及新仁愛路全線封閉。

二、跨年晚會當(31)日實施三階段交通管制：

(一)第一階段：12月31日19時至20時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

(二)第二階段：12月31日20時至22時，除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路(逸仙路至光復南路)，管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

(三)第三階段：12月31日22時至115年1月1日3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

(四)因應前揭管制作為，於12月31日22時起於下列高架道路實施交通管制：

1、基隆高架道路：下樂業街匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道。

2、環東/堤頂大道：下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路。

3、信義快速道路：往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路。

4、市民高架道路：西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

臺北市政府警察局籲請開車民眾避免行經管制區域周邊，改道動線建議如下：

一、東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道及和平東（西）路。

二、南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路及松山路。

請用路人遵守路口員警、義交指揮，相關交通訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播。另因周邊停車空間有限，管制區內停車場及路邊停車格均實施管制措施(19時起管制範圍內車輛只出不進，20時起管制範圍內禁止車輛進出)，呼籲欲前往參加跨年活動之市民朋友，多加利用公車及捷運(捷運國父紀念館站、市政府站、象山站、臺北世貿101站)等大眾交通工具前往，並可利用散場接駁車(往捷運忠孝新生站、公館站、木柵/景美地區及捷運南京三民站)返程。

交通管制相關訊息可至跨年活動官方網站(2026newyear.travel.taipei)、臺北市政府觀光傳播局(www.tpedoit.gov.taipei)、臺北市政府交通局(dot.gov.taipei)、臺北市公共運輸處(pto.gov.taipei)及臺北市停車管理工程處(pma.gov.taipei)等網站查詢，亦可至臺北市政府警察局網頁、臺北波麗士及臺北市政府警察局交通警察大隊「北市好行．交大隨行」臉書等管道查詢。