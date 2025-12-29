臺北最High新年城─2026跨年晚會 信義分局全面提升維安層級 確保市民安全

圖說：發言人臺北市政府警察局信義分局長李憲蒼。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北最High新年城─2026跨年晚會」將於12月31日晚間登場，預期吸引大量人潮。為確保活動順利進行並維護市民人身安全，臺北市政府警察局及信義分局已全面提升維安層級，強化警力部署與各項安全整備措施。警方將提高警察能見度與巡邏密度，針對活動場域實施安全檢查，並加強對可疑物品及危險物品之偵測與管控；活動期間嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，以營造安全、安心的跨年環境。

因應1219臺北市隨機襲擊事件，跨年晚會特別規劃於會場外圍部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。同時，警方將全面強化各項維安作為，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，執行守望與巡邏勤務，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警察局支援之偵爆警犬，共同投入維安工作。

本次勤務編組27組機動打擊小組，配備必要警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；另調派指揮車、照明車等專業車輛，強化現場指揮與夜間照明效能。針對活動區域、核心舞臺及鄰近大巨蛋、國父紀念館等周邊地區，警方將進行全面清查，強化對可疑人、事、物之安全查察。對於未經核准飛行之無人機，將採取干擾及迫降措施，建構完整空域安全防護網，確保維安無死角。

信義分局並於活動周邊設置5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務。針對主舞臺觀眾區、南北廣場、臺北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。

活動散場及緊急疏散期間，警方將配合現場工作人員，運用LED指示牌、擴音設備、照明器材等，引導民眾依動線有序疏散；如發現推擠或跌倒情形，將立即派員介入處置，必要時即時通報救護單位支援。倘發生重大緊急狀況，將由市府緊急應變中心統一指揮，並透過主舞臺廣播引導民眾冷靜配合疏散。相關道路管制措施亦將隨活動結束陸續解除，請用路人配合員警指揮疏導。

此外，鑑於往年跨年結束後信義商圈人潮密集，信義分局將視現場狀況，彈性運用阻隔設施管制松壽路16巷、20巷夜店區，並加派警力執行巡邏與守望勤務，以防範人潮過度集中，確保公共安全。

為全面提升跨年晚會維安效能，警察局及信義分局將動員1千餘名警力及協勤民力，全力守護市民安全。警方呼籲，民眾參與跨年活動時，務必遵循現場警察及工作人員引導，配合相關管制措施，切勿攜帶危險物品，並留意自身及同行親友安全；如遇身體不適或緊急狀況，請立即向現場人員求助，或撥打110、119尋求協助。

同時也請市民多加利用大眾運輸工具前往會場，避免酒後駕車，共同維護交通與公共安全，讓跨年活動在安全、歡樂的氛圍中圓滿完成。