臺北木偶劇團入選台灣品牌團隊 團長：比中樂透更高興

文化部今天(10日)公布2026年「台灣品牌團隊」補助名單，首度納入全新團隊「臺北木偶劇團」，每年可獲新台幣500萬元補助。團長林永志開心表示：「比中樂透還高興，應該可以幫工作人員加薪了！」

2026年「台灣品牌團隊」入選名單，包含唐美雲歌仔戲團、優人文化藝術基金會、明華園戲劇團、紙風車劇團、布拉瑞揚舞團文化基金會、雲門文化藝術基金會與擊樂文教基金會，今年再添新血臺北木偶劇團。8組團隊補助總額提高至年度營運與藝文扎根計畫1億2,500萬元、國際交流計畫2,990萬元，合計1億5,490萬元。

文化部長李遠10日特別前往位於八里的臺北木偶劇團工作室，參與劇團年前送神儀式，並祝賀其加入品牌團隊行列。他表示，坐在台下觀看演出時「很感動」，勾起童年每天上學路上，看人雕木偶、畫臉、做戲的記憶，也再次感受到布袋戲前台與後台的默契與技藝。

李遠指出，台灣品牌團隊如同「國家隊」，入選條件並不容易，必須「能夠到國際代表台灣出去表演」，同時「在台灣有很大的影響力」，這份影響力不只來自觀眾，也包含技術與世代傳承，這也臺北木偶劇團入選原因，也是首度有布袋戲劇團入選台灣品牌團隊。李遠：『(原音)我覺得臺北木偶劇團就做到了，各種前台後台、各種傳承到第4代，然後另外就是在傳統戲劇裡面一直創新，一直創新各種技術。』

被問到入選感想，團長林永志笑說，比中樂透還更開心，還打趣說，劇團好幾年沒加薪，應該可以加薪了。他也提及入選台灣品牌團隊後，劇團營運重點。林永志：『(原音)在傳統上絕對會有、再來是創新，再來是國際，今年可能會有更多國際交流活動。』

林永志也回憶，劇團16年前創團時工作室設在淡水，因排練聲音過大屢遭投訴，10年前才搬到八里的鐵皮屋空間，約100坪，夏天尚未排練就滿身是汗，冬天靠火爐取暖，直到三年前裝設冷氣，環境才改善不少。他也幽默表示，劇團有「24小時保全」，因為「附近都是墳墓」。

主演吳聲杰則坦言，入選品牌團隊既開心又壓力不小。他說：『(原音)你得到這個榮耀之後，你背負這個榮耀就是台灣品牌，我們所有作品出來都好像要有一個高度，畢竟我們是台灣品牌，所以就覺得說，一來很高興，二來也備感壓力。』

藝術總監伍姍姍指出，她5年前加入劇團，最佩服的是團隊完整保留布袋戲傳統，且前台與後場共有12名全職人員，這在台灣布袋戲界有相當罕見。她的工作著重於創新與親子劇推廣，希望讓更多人看見布袋戲之美。國際交流方面，她說，劇團剛從香港返台，今年也將與日本方面團隊展開為期兩年的合作，暑假則預計前往義大利巡演。