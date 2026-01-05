臺北植物園2026年假日主題導覽系列活動，「植生活素養—植物家族點點名」每週日展開。（圖：林業試驗所提供）

▲臺北植物園2026年假日主題導覽系列活動，「植生活素養—植物家族點點名」每週日展開。（圖：林業試驗所提供）

臺北植物園2026年的假日主題導覽活動就要展開囉！今年度以「植生活素養—植物家族點點名」為主要概念，每月安排不同的導覽主題，由志工免費帶領民眾透過生動有趣的活動，觀察認識不同的植物家族，既趣味又具教育性，收集每月的活動戳印還能換兌紀念品，歡迎民眾踴躍參與！

現代人生活忙碌，與自然的連結日益疏遠，許多人已不太認識生活周遭的植物，或是忘了它們的存在，林業試驗所表示，臺北植物園內栽植的植物種類非常豐富，環境也很適合民眾親近來學習各類植物的知識，今年規劃的假日主題導覽「植生活素養—植物家族點點名」系列活動，每月將介紹一個特定的植物家族，期望拉近民眾與植物的距離，將生硬的植物學知識轉化為生活樂趣，提升大眾的綠色生活素養。

廣告 廣告

2026年的臺北植物園假日主題導覽系列活動，由元月份的「竹類植物」主題展開序幕；竹類植物大家應該不陌生，生活上的食、衣、住、行、育、樂也常運用到竹材，但竹子有多少種？有哪些獨有的特徵？可再區分為哪些類別？歡迎民眾參加活動重新認識竹類植物。二月份的主題則是「石蒜科植物」，許多美麗的球根花卉，還有餐桌上的蔥、韭、蒜，都是石蒜科家族的成員，二月讓我們一同來品味石蒜科植物的美妙與滋味。三月份到年底的各月主題也相當精彩，依序是「報春花科植物」、「天南星科植物」、「茜草科植物」、「野牡丹科植物」、「蘭科植物」、「無患子科植物」、「夾竹桃科植物」、「桃金孃科植物」、「殼斗科植物」及「茶科植物」等植物家族。

每週日臺北植物園舉辦的主題導覽活動，透過志工的精心設計，藉由生動活潑的遊戲與動手操作的方式來進行解說導覽，希望能帶動參與者動腦筋思考，進而達到寓教於樂的效果。2026年假日主題導覽固定於每週日上午9點30分至11點，以及下午2點至3點30分各有一場，歡迎社會大眾、親子、師生開場前直接前往賞荷廣場報名參加，詳情可上臺北植物園網站（tpbg.tfri.gov.tw）查詢，20人以上之團體請先預約，預約電話02-23039978轉1420。

林業試驗所森林生態組張勵婉組長表示，為鼓勵民眾經常造訪臺北植物園參加假日的主題導覽活動，凡參加每月的探索活動，即可獲得一個戳印，集滿十個月份以上的戳印者，即可獲得精美紀念品一份，並於12月活動時兌換領取，歡迎民眾踴躍參與！