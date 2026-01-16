臺北榮服處主動關懷長者 讓愛與善意循環不息

記者吳典叡／臺北報導

臺北市榮服處職員日前細心察覺洽公長輩步履不穩，主動關懷並協助申請拐杖輔具助行，讓夏爺爺父女頻頻表達感謝；輔導會與所屬各縣市榮民服務處全心投入照顧榮民眷工作，從對長輩貼心服務、主動捐助，從捐款支持到提供活動空間，不僅對榮民遺孤是實質的幫助，更是社會各界持續支持榮服處，讓愛與善意循環不息的最佳寫照。

臺北市榮民服務處櫃檯日前出現一幕溫馨感人的畫面。高齡90歲的夏爺爺手拄雨傘，在女兒攙扶下小心翼翼的走進榮服處大門，櫃檯職員細心察覺爺爺行走不穩，立即主動關懷，耐心詢問來意，除悉心處理夏爺爺所欲申辦的事項外，另主動協助申請拐杖輔具，以便於助行。

夏爺爺在櫃檯職員的親切陪伴過程中，讓原本制式的洽公行程，多了一份被理解的溫暖關懷，也讓夏爺爺與女兒夏小姐頻頻表達由衷感謝；夏爺爺同時注意到櫃臺有榮服處推動榮民遺孤認養計畫，職員隨即簡要說明，夏爺爺感念國家持續服務照顧，當場表示認養的意願，希望促成輔導會及退除役官兵扶持的愛與善意循環。

夏爺爺父女主動表達捐助榮民遺孤的向學子女認養金，期望將這份感受到的溫馨，轉化為對亡故榮民子女們的實際支持，更希望他（她）們勉力求學，力爭上游，努力翻轉未來的人生。

夏爺爺父女從事餐飲業，長年投入社會公益，低調幫助弱勢民眾，夏小姐指出，未來榮服處舉辦遺孤相見歡等關懷活動，願意提供餐廳作為場地，讓孩子們在溫馨、安全的環境中相聚用餐。夏爺爺一度認為捐助金額不足，欲再加碼捐助認養金，但處長黃信仁溫和婉拒，並誠摯表示，爺爺對榮服處服務照顧榮民眷工作的認同與肯定，已經啟動了關懷榮民善循環的引擎，就是對榮服處最珍貴的鼓勵與動力。

黃信仁說，這段暖心互動的起點，來自第一線櫃檯同仁真情流露的關懷，從一件看似微小的拐杖申請，卻讓臨櫃長輩感受到被尊重的溫度，也讓善意得以被接住及延續。從貼心服務到主動捐助，從捐款支持到提供活動空間，善念層層相扣，層層形塑正念善的循環，不僅對榮民遺孤是實質的幫助，更是社會各界支持榮服處，持續以溫暖服務照顧榮民眷，讓愛與善意循環不息的最佳寫照。

高齡90歲的夏爺爺走進臺北市榮服處洽公，櫃檯職員細心察覺爺爺行走不穩，立即主動關懷，協助申請拐杖輔具，讓洽公行程多了一份溫暖關懷。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處處長黃信仁表示，這段暖心互動的起點，來自櫃檯同仁真情流露的關懷，從拐杖申請，讓臨櫃長輩感受到被尊重的溫度，也讓善意得以延續。（臺北市榮服處提供）