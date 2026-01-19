臺北榮服處參訪花蓮榮家 強化合作勸住機制

記者郭曉蓓／臺北報導

臺北市榮服處處長黃信仁今（19）日率總幹事及服務組組長，在花蓮榮服處處長蕭振嘉陪同下，拜會花蓮榮家主任游文勇，了解安置機制及作業模式，雙方就未來執行勸住團隊合作機制、跨縣市安置榮民規劃、入住服務銜接流程及實務執行等面向，進行廣泛且深入研討。

游文勇表示，該榮家坐擁得天獨厚的自然環境，背倚美崙山，視野開闊，居住環境清幽宜人，除具備完善的安養及養護照顧量能外，亦設有日間照顧中心，園區內綠意盎然，空間規劃完善，兼顧住民安全、舒適與生活隱私。未來花蓮榮家將持續與臺北市榮服處就勸住團隊合作模式、個案轉介及服務銜接等事項深化合作，攜手建構更周延、穩定且具溫度的榮民照護支持網絡。

廣告 廣告

黃信仁表示，今天也特別前往家區探視一位高齡90歲的就養榮民爺爺，去年7月因患有慢性疾病、行動不便且家庭支持薄弱，經該處協助及依爺爺意願入住到花蓮榮家，目前在榮家團隊的悉心照護下，爺爺糖尿病等健康狀況已有明顯改善。黃信仁親切關心其生活適應與健康情形，並請爺爺寬心在榮家安心頤養，同時感謝榮家提供細緻周到的照顧，亦展現榮服處與榮家攜手照顧榮民的溫暖力量。

黃信仁強調，去年臺北市轄內已有多位榮民選擇入住花蓮榮家，感謝游文勇及其團隊長期以來與臺北市榮服處密切配合，提供榮民眷跨縣市入住榮家的重要選項。期盼未來雙方在既有良好合作基礎上持續無縫接軌，透過提前說明入住資源、強化溝通協調與跨單位合作，協助榮民及家屬充分了解安置選項，提升安置服務的即時性與妥適性。

臺北市榮服處參訪花蓮榮家，雙方研商合作勸住機制，攜手照顧榮民。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處參訪花蓮榮家，雙方研商合作勸住機制，攜手照顧榮民。（臺北市榮服處提供）

臺北市榮服處參訪花蓮榮家，雙方研商合作勸住機制，攜手照顧榮民。（臺北市榮服處提供）